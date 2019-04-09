致死率4成 本季全球首例H7N9中國甘肅現蹤

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中國甘肅省酒泉市新增1例H7N9流感病例，為全球本流感季（2018年10月迄今）首例H7N9病例，同時疾管署已提升內蒙古自治區之新型A型流感旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），提醒民眾前往當地旅遊應當心。

疾管署今（9）日表示，該新增病例為82歲男性，3月18日發病，31日住院治療，病情嚴重，活禽暴露史不詳，可能暴露地區為內蒙古自治區阿拉善盟，基於內蒙古自治區可能具環境暴露風險，疾管署已提升該自治區之新型A型流感旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

疾管署表示，全球前一流感季累計3例H7N9流感病例，其中1例死亡，均發生於中國，病例數明顯較往年減少，可能與中國實施家禽H7N9流感疫苗接種有關。全球自2013年迄今累計1,568例H7N9流感病例，其中615例死亡。通報來源包括中國（1,537例）、香港（21例）、澳門（2例）、加拿大（2例）及馬來西亞（1例），另我國共確診5例H7N9流感病例，均自中國移入，其中2例死亡。

疾管署指出，H7N9流感絕大多數為禽傳人，人傳人罕見，僅有零星病例。初期症狀為發燒、咳嗽，可伴有頭痛、肌肉痠痛、畏寒和全身倦怠。重症患者多在發病3至7天出現嚴重肺炎，並快速進展成呼吸衰竭、敗血性休克，甚至多重器官功能障礙；H7N9流感發病個案致死率為30至40%。

目前疾管署將中國內蒙古自治區、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

提醒國人前往中國，應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

民眾返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。