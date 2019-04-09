賴清德：堅定走完初選程序　籲中執會維持初選程序

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）繼總統蔡英文在今（9）日上午召開記者會發表對民主進步黨總統黨內初選的看法後，同樣投入初選的前行政院長賴清德也於下午召開記者會，再次重申將「堅定走完初選程序」，且表示倘若民進黨中執會在明（10）日決定終止或延後初選程序，都將對民進黨造成重大傷害。

對於蔡總統在稍早記者會中強調2020年的總統大選不是「個人使命感的問題」，也不僅是她與賴清德之間的「君子之爭」，黨內應該團結一致，以打贏大選為目標，並將初選對政府施政的衝擊降到最低，賴清德強調，登記參選並非為個人利益，而是看到民進黨的困境及台灣局勢的險峻，希望接棒承擔台灣的責任，「我不是為了個人，更不是為了派系，我完完全全是為了台灣。」

賴清德也表示，在明日的中央執行委員會議中，若中執委決議終止或延後初選程序，勢必將對民進黨造成重大傷害，他呼籲黨中央「維護民進黨傳統民主的精神」，讓初選制度穩定走下去。

賴清德強調他將會堅定地走完初選程序，目前不會考慮與蔡總統搭擋參選，若蔡總統贏得初選，他會全力支持她，而他也期盼蔡總統能表達同樣的態度。

對於蔡總統指出民進黨作為執政黨，在處理總統提名的過程中一定會影響到政府運作及政策實施，且過去民進黨在初選期間內部出現競爭時，往往最後都會輸掉選舉，賴清德反駁說，現任總統的任期有法律保障，職權也受到憲法保障，不會有現任總統沒有得到提名，導致憲政陷入空窗期的情形，「我若贏得初選，我不會干預蔡總統的職權，我會完完全全尊重；我也會尊重行政院蘇院長率領團隊的職權。我會跟黨中央團結合作，打贏這場選戰。」

賴清德也提及，民進黨在2008及2012年大選落敗的原因很多，「把所有的責任歸給初選這道程序，顯然並不客觀。」他認為初選是為了讓國人知道參選人的理念及治國的藍圖，也惟有經過這道程序才能團結國內，把已經分散的民進黨的力量重新團結起來。