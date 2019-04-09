郵局便利包到全家也可以寄件　24小時、假日也不打祥

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）郵局便利包前進24小時超商！中華郵政今（9）日宣布與全家超商聯手合作，即日起推出「郵局便利包店寄宅」業務，民眾可至全家超商交寄郵局便利包，全台3,347家門市24小時服務，民眾再也不用受限於郵局營業時間了，而且便利包價格僅比郵局收件貴9元。

全民電商時代來臨，消費者對物流配送需求大，中華郵政繼推出「i郵箱」全年無休取/寄郵件服務後，續與全家便利商店公司合作，即日起民眾可透過全台3347家全家便利商店門市交寄郵局便利包郵件，24小時收件，經由中華郵政公司綿密投遞網路，將郵件送達收件者住宅，提供民眾交寄郵件多元選擇。

中華郵政公司表示，民眾於郵局窗口或全家門市購買郵局1、2號便利包包材後，可至郵局窗口或全家門市交寄重量不逾1公斤之郵局便利包郵件。民眾於全家門市交寄時，點選操作互動式資訊服務站(FamiPort) 螢幕畫面郵政郵徽圖形，進入郵局便利包交寄畫面，並輸入收、寄件人等郵件資訊及列印託運單後，持郵局便利包及託運單至全家門市櫃檯繳費，即可完成交寄。

全家的郵局便利包店宅配目前包材費加上服務價1號包（16x28cm）和2號包（23x32cm）原價分別為66元和77元，將長期特價46元和59元，雖然相較於郵局本身寄送服務1號包和2號包的37元和50元，均貴了9元，但全家郵局便利包可提供24小時、假日收件，平均寄貨後2至4天可送到，將比郵局多上1天。