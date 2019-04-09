香港佔中9子被判有罪　戴耀廷等人呼籲繼續爭取民主

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）外媒稱為「雨傘革命」或「雨傘運動」的香港「佔中」行動，香港法院今(9)日針對9名參與者所涉罪名進行裁決。「佔中」發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明，遭裁定「串謀公眾妨擾」罪名成立，其餘6人也各有罪名成立。

法庭另宣布，押後到今午2時半開庭聽取被告陳情，各被告獲准保釋。法官陳仲衡頒下的判決文長達268頁。

西九龍裁判法院上午就案件進行裁決時，包括發起人「佔中三子」等9名被告都進入法院聆判。他們分別是香港大學法律系副教授戴耀廷、前中文大學社會學系副教授陳健民、牧師朱耀明、立法會議員邵家臻和陳淑莊、前學運領袖張秀賢和鍾耀華、社會民主連線副主席黃浩銘及民主黨前主席兼立法會議員李永達(下圖前排人士)。

圖/美聯社

綜合媒體報導，法官判決「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明首項罪名「串謀作出公眾妨擾」成立；至於第2項控罪「煽惑他人公眾妨擾」，除了朱耀明，戴耀廷和陳健民罪成，另外4名被告陳淑莊、邵家臻 、張秀賢、鍾耀華也有罪。

在第3項控罪「煽惑他人煽惑公眾妨擾」中，「佔中三子」被判無罪，但陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華被判有罪。

此外，黃浩銘被判「煽惑他人公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪名成立；前民主黨主席李永達也被判「煽惑他人公眾妨擾」罪名成立。

法官解釋稱，3名「佔中」發起人最初發起運動時不構成罪行，但當他們宣布提前「佔領行動」，就構成串謀作出公眾妨擾。

法官指出，「公民抗命」雖然是香港認可的概念，但不是刑事控罪的辯護理由。

法院今早裁決前，有近百名支持者在法院外集會，支持9名被告，他們與戴耀廷等人高呼「公民抗命、無畏無懼」和「我要真普選」口號。

戴耀廷等人在裁決前表示，他們坦然面對裁決，呼籲彼此堅持下去，繼續為香港爭取民主。

回顧佔中運動，根據中央社報導，戴耀廷最早在報章提出「佔中」主張，目的是迫使北京和港府推動行政長官和立法會全面普選，其後陳健民和朱耀明參與發起，被稱為「佔中三子」。

「佔中」運動原先計畫佔領港島金融商業區中環，且一直未公布發動時間。

2014年9月底，香港學生領袖黃之鋒、周永康等人在爭取民主普選期間，突然佔據了金鐘政府部總大樓前的廣場。

同年9月28日晚，戴耀廷等3人在廣場外宣布啟動「佔中」。其後，大批支持者佔領金鐘附近馬路，警方施放大量催淚瓦斯驅散群眾，但反而刺激更多人前來支援。

當天晚上，支持者又佔據了旅遊區銅鑼灣和九龍旺角的主要馬路，導致交通癱瘓。

在「佔中」長達79天期間，支持者與警員不時爆發衝突，有多人被捕或受傷。當局其後起訴戴耀廷等9人，罪名包括「串謀公眾妨擾」等3項，案件於去年(2018年)底審訊。