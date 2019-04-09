籲民進黨團結贏大選　蔡英文：我可以跟任何人合作

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）針對民主進步黨總統黨內初選的情況，總統蔡英文今（9）日首度召開記者會作出回應，她表示民進黨的目標應是團結一致去贏得總統大選，「重點不在誰贏了初選，重點在於要如何打贏大選」，她也不排除與任何人合作的可能性。

對於民進黨總統黨內初選的膠著，蔡總統及前行政院長賴清德在昨（8）日與協調小組的三名成員會面協商，分別表達各自的想法和立場，民進黨初選協調預計至週五（12）截止。

蔡總統在記者會一開始便強調自己不會怯戰，這一段時間的緘默是為了避免黨內出現衝突「擦槍走火」，也希望給予協調小組空間作業。她指出不論是歷經2008年的困境、2012年的總統大選等，她都沒有怯戰的紀錄，「怯戰不是我的風格」，不過對於過去一段時間各界的放話，她希望能夠適可而止，她也會約束自己的幕僚。

提及對於黨內初選的看法，蔡總統表示，民進黨作為執政黨，在處理總統提名的過程中一定會影響到國政、政府運作，以及政策實施，「我的立場很清楚，第一，我們必須以團結為目標；第二，我們要尋求勝選最大的可能性；第三，我們必須將初選對現在執政的衝擊降到最低。」

強調2020年的總統大選不是「個人使命感的問題」，也不僅是她與賴清德之間的「君子之爭」，而是牽動著民進黨及台灣作為一個國家的未來，蔡總統強調，「重點不在是誰贏了初選，重點在於我們要如何打贏大選」。她提及，過去民進黨在初選階段若是出現黨內競爭的情況，最後都會以敗選收場，因此民進黨必須嚴肅且冷靜地處理這一刻面臨的挑戰。

蔡總統認為，民進黨只有合作才能夠成就大局，才能夠實現對台灣的責任，「如果我們相信合作才是勝選最大的可能性，全黨也應該往這個方向去走。」她也表示她願與任何人合作，至於是「蔡賴配」還是「賴蔡配」，蔡總統隨後回答媒體提問時回應，這應讓協調小組去協調出最適合且有利於勝選的組合。

至於黨內初選的時程及方式，儘管日前傳出民進黨內有人運作將初選時程延後及蔡總統認為應讓在位者優先出任候選人等，總統府皆一一否認，蔡總統今日回覆媒體提問時則表示，黨必須有自己的意志與決定，且她昨日與賴清德會面時也未提及在位者優先的議題。

不過，蔡總統也特別向黨中央喊話，表示黨的角色不是只辦選務，不是只做裁判，他必須站在執政黨的高度，發揮領導的功能，以勝選為唯一的考量，讓國家穩定地發展，「我期待黨可以把空間與彈性維持到最大，讓各式各樣的方案可以被拿出來討論，重點是在討論過程中凝聚黨的最大的共識與團結。」