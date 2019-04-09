〈狂賀〉美麗信九宮格點心坊​　母親節蛋糕全台比賽第一名

一年一度的蘋果日報母親節蛋糕評比，全台63家飯店共計117款參與評比，美麗信母親節蛋糕在經過專業級美食家的評鑑下，奪得傳統組第一名獎項！美麗九宮格點心坊精心推出的6吋【幸福繽紛莓滿】白桃香檳慕斯蛋糕，酸酸甜甜的滋味，絕對是讓人愛不釋口的幸福美味！提早計畫送上冠軍蛋糕，不僅讓媽咪甜上一整年，還享早鳥優惠！

美麗信九宮格點心坊，勇奪全台比賽第一名的冠軍【幸福繽紛莓滿】白桃香檳慕斯蛋糕，每顆只要NT$790；即日起至5月9日開放訂購，4月30日前預購更享早鳥95折優惠，歡慶母親節，用最美味、最精華的冠軍蛋糕慰勞媽媽辛勞，早鳥優惠價只要NT$750！

九宮格點心坊甜點師傅駐心研發的【幸福繽紛莓滿】母親節「白桃香檳慕斯蛋糕(6吋)」，使用白巧克力淋面打造簡約純淨蛋糕底，宛如純潔的母愛;擺上粉紅心型巧克力片，灑上白巧克力粉打造母親抱嬰兒剪影圖，代表新生命的誕生、為人母的喜悅與幸福，就如同裝飾花朵選擇有「孕育希望及新生」花語的雞蛋花，代表感謝媽咪賜予新生命的付出。整體蛋糕口味清爽不膩;內餡分層以白桃慕斯、覆盆子粒、熱帶水果奶油餡、香檳慕斯與海綿蛋糕體堆疊，從蛋糕外層延伸至內部，處處是點心主廚精心設計的口感滋味。

「白桃慕斯」濕滑綿密，口感甜蜜帶有淡淡香氣；「覆盆子粒」誘人酸味刺激味蕾，與慕斯完美搭配；「熱帶水果奶油餡」豐富多樣的果香，洋溢著幸福與熱情，溫暖的感受就像母親對子女的愛；「香檳慕斯」滑順口感，沒有酒味僅散發香檳迷人香氣，帶出歡慶母親節的氛圍。層層風味相互疊映，白桃、香檳酒的高雅滋味完美融合，與熱帶水果奶餡重重口感彼此搭襯，覆盆子酸甜滋味在口中此起彼落、迸發精彩，清爽而細膩的呈現，是一款獻給時尚媽咪的最佳選擇。

美麗信九宮格點心坊以精緻內斂的甜點享譽同業，今年以此款全台評比第一名的【幸福繽紛莓滿】母親節蛋糕，獻給全天下用心栽培兒女成長的媽咪們，一顆暖心又不甜膩的冠軍精緻蛋糕，與您共度年度母親佳節。