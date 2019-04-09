晶華酒店攜手麗晶精品展出「小山豬壯遊寶島」系列雕塑

由致力推廣台灣當代原住民藝術的「誠美社會企業」所規劃、巡迴展期近半年的「小山豬壯遊寶島」系列雕塑，即日起至4月30日將從台南晶英酒店移師至台北晶華酒店以及麗晶精品，排灣族藝術家—巴豪嵐・吉嵐創作的41隻山豬雕塑將從府城古都進入繁華大城，透過生活化的陳設，小山豬們開始閒逛精品長廊、品味五星美食、體驗SPA芳療…，消費者在近距離欣賞原民藝術的同時，透過IG或臉書上傳與小山豬們的合照，獲得親朋好友的410個讚，還可獲贈3D立體的彩繪小山豬巧克力乙隻！(於地下二樓祕密花園兌換，限量41隻，送完為止)

晶華國際酒店集團因應此次展覽所推出的「小山豬壯遊寶島」官網限定住房專案也如火如荼地在進行當中，2到6月份入住台南晶英、台北晶華、以及太魯閣晶英三家酒店中任兩家的房客都可以參加抽獎，集團將會抽出3位幸運得主，贈送「環遊晶華護照」到上述這三家酒店各住一天。

「小山豬壯遊寶島」的雕塑作品來自「原動力革命」的創作成果，這是排灣族藝術家巴豪嵐・吉嵐將原住民母體文化在現今社會環境下掙扎的情境，演繹為狂奔吶喊的野豬，並挑戰自我最大創作數量的藝術計劃，耗時十個月的時間完成了超過百件的雕塑作品，有的小山豬張大嘴巴吶喊、有的小山豬面露疑惑地來到城市…生動且深刻的表情與動作，讓人不由得想要進入它們的故事當中。展覽收藏家兼誠美社會企業陳百棟董事長更無私地借出「原動力革命－山豬家族」青銅系列作品展出，期望透過隻隻表情生動、充滿心情故事的作品，可以喚起大家關心原住民部落間隔代教養、教育資源缺乏…等問題。

晶華國際酒店集團致力於打造融合在地特色、且能與世界接軌的文化交流平台，金豬年就要從推廣原民藝術家的創意與傑出表現開始，讓來自世界各地的旅人感受到台灣最純淨的原住民藝術美學。