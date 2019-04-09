新南向文學國際合作 臺灣與馬來西亞短篇小說選2出版

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）耗時1年籌畫的《臺灣與馬來西亞短篇小說選2》於近日出版，4月5日於馬來西亞舉行新書發表會暨作家對談話。發表會由臺灣作家夏曼．藍波安及馬來西亞作家賽莫哈末．扎契分別朗讀各自的作品〈飛魚季〉及〈月亮沼澤〉摘錄片段，在感性溫暖的氣氛中拉開序幕。

作家座談會則是由馬來西亞首屈一指的翻譯專家理科大學吳尚雄博士主持，與臺灣作家夏曼．藍波安及馬來西亞作家賽莫哈末．扎契(S.M.Zakir)進行對談，分享彼此文學創作的心路歷程以及馬來文中文翻譯的觀察見解。

馬來西亞作家賽莫哈末．扎契表示，2017年曾接受文化部邀請到臺北寶藏巖國際藝術村擔任駐村作家一個月及出席「詩對吟─2017亞洲詩歌節」，對於臺灣的人文風土留下深刻美好的印象，並將這段回憶化為文字，於今年(2019)集結出版《Rumah Yang Tumbuh Dari Bukit-Puisi Dari Baozang Yan》(暫譯:寶藏巖裡的詩-長在山上的屋子)及《Ular Di Tilamku-Cerita Dari Baozang Yan》(暫譯:寶藏巖裡的故事-在我床裡的蛇)，希望未來有機會可以出版中文版與臺灣的朋友分享這份喜悅及成果。

《臺灣與馬來西亞短篇小說選2》為國家語文局成立62年來首次出版的非教科書類的中文文學書籍，此次計畫由文化部指導，駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處、國家語文局及漢文化中心聯合出版《臺灣與馬來西亞短篇小說選2》-文化、家庭與愛，共有馬來西亞及臺灣雙方最具代表性的短篇小說各4則。