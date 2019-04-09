國際輿論壓力　俄羅斯同意釋放百隻海洋哺乳類動物

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國著名海洋學家讓-米歇爾·庫斯托日前和俄羅斯簽署協定，釋放2018年夏天捕抓到的近百隻海洋哺乳類動物，預計今年夏天可讓牠們悠遊於海洋中。

綜合媒體報導，本月4日，米歇爾·庫斯托與俄羅斯生態部部長見面，希望當局可以釋放去年夏天在俄羅斯遠東捕抓到的海洋哺乳類動物。11隻虎鯨與87隻白鯨被圈養在納霍德卡(Nakhodka) 附近，等待被販買到其他國家的水族館，當中的三隻虎鯨與一隻白鯨早已不知去向。

這些圈養在水池裡的海洋哺乳類動物，照片在今(2019)年2月被分享出去，並引發來自全球各地的抗議聲浪，同時讓海洋生物的商業買賣浮上抬面。超過140萬人，包括美國好萊塢知名演員李奧納多·狄卡皮歐都在Change.org連署，呼籲俄羅斯當局釋放近百隻哺乳類。

在國際壓力持續高漲之下，庫頁島領導人Oleg Kojemiako和美國動保人士Charles Vinick與法國著名海洋學家讓-米歇爾·庫斯托（Jean-Michel Cousteau）會面後，宣布「決定釋放這些動物回到大自然」。三人在新聞稿強調，「他們的目的是要釋放所有的哺乳類動物。」

米歇爾·庫斯托向法新社表示，許多動物將會被釋放，但需要時間為每一隻找出最適合的解決方法。若當中有動物生病了，他們也會照料牠們。

Vinick補充，由於水池太小，不夠深又擠。長期下來，這些圈養的條件對於海洋哺乳類的健康而言，是不盡理想。

科學家和俄羅斯已展開合作，除了對這些海洋動物進行採樣外，還側錄牠們的聲音，以確定牠們的健康狀況。

上星期四，俄羅斯環境部長表示，在冬天釋放牠們太危險了，他們預定在夏天完成這件工作。