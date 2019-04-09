家長如廁後未確實洗手　3歲娃狂拉肚子到脫水

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）家長當心！上完廁所後，手只要清水沖一沖就乾淨了？這看似微不足道的壞習慣可能會讓小寶貝食慾不振、上吐下瀉，嚴重甚至脫水住院受罪好幾天！

3歲初的彤彤某天放學回家後，先是食慾不振，後來出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，一個晚上就拉了10幾次，隔日就醫檢查，確診是由輪狀病毒引起的腸胃炎，且因頻繁腹瀉造成輕微脫水，便安排住院觀察治療。在醫師問診過程中，得知媽媽可能就是感染病毒的罪魁禍首。再加上彤彤嬰兒時期並沒有接種疫苗，少了一道保護，才造成這次的病從口入。

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧表示，輪狀病毒是導致嬰幼兒急性腸胃炎的主要原因之一，輪狀病毒常於秋冬之際流行，家庭傳播是常見的途徑，另外住院兒童也有較高可能暴露於感染風險中。感染輪狀病毒的主要症狀有：嘔吐、發燒、頻繁腹瀉，若發生在年紀越小的寶寶身上，更有脫水的危險，需住院進一步治療。

預防輪狀病毒的最好方式就是接種疫苗，目前台灣則有兩種疫苗提供選擇，分為兩劑型和三劑型，輪狀病毒疫苗只要口服，但是有「服用的時間限制」，建議父母可於寶寶滿月回診時，先詢問了解疫苗接種相關資訊，再於第二個月回診時，與五合一疫苗一起接種，讓寶寶及早獲得更完整的防護。

黃瑽寧醫師提醒，大人感染輪狀病毒後，雖然症狀輕微，卻有很高的機率將病毒帶給孩子。因輪狀病毒具高傳染性，且能長期生存在孩童的玩具、用品上達數天之久，即使勤洗手、常做環境消毒，防止病毒傳播的效果仍相當有限，故目前最有效的預防方式還是接種輪狀病毒疫苗，在寶寶體內建起一道自然防線，抵擋病毒入侵。