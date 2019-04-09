「泰山八寶粥」第3代涉嫌詐貸44億　欽泰負責人兄妹遭聲押

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）從老牌食品企業泰山分割出去的欽泰國際股份有限公司，遭檢舉向14家銀行詐貸逾44億。台北地檢署昨(8)日指揮調查局桃園市調查處兵分3路搜索，約談欽泰負責人詹舜淇等4名被告。

檢察官複訊後，認定詹舜淇及負責財務的特助、即詹舜淇妹妹詹雅琳涉嫌重大，且有串證之虞，今(9）日凌晨向法院聲請羈押禁見。

另外，檢察官諭令掛名董事替貸款作保的詹父詹信夫以20萬交保，出面向銀行辦理貸款的員工方俐婷，則以5萬交保。

綜合東森與自由報導，檢調初步調查，欽泰國際自2014年3月至2016年底，涉嫌偽造電子零組件訂單，陸續向14家銀行貸款。其中以台中銀金額最高，約2300萬美元，其次是華南銀，約2000萬美元，緊接著是第一銀，約1900萬美元，其餘銀行則是200至700萬美元不等，總金額高達1.5億美元，換算新台幣約44億元。

多家銀行一時不察同意貸款。但近期欽泰有近10億新台幣還不出來，銀行才發現欽泰主要銷售泰山仙草蜜、八寶粥等食品，營業項目根本與電子零組件搭不上邊，懷疑遭詐貸向檢調檢舉，全案因此曝光。

欽泰國際成立於1991年，過去曾是泰山的國際貿易部門，分割出去之後由第三代家族成員、泰山董事長詹逸宏的堂兄詹舜淇擔任欽泰董事長，公司董監事成員以泰山詹家三房為主。