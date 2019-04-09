中市擴大辦理產業鏈工作坊 內容詳盡助新住民找到事業第二春

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）臺中市今年度結合對有新住民人才需求的事業單位擴大辦理「新住民產業鏈工作坊」，透過活潑的工作坊模式讓新住民朋友得以認識臺中在地餐飲、旅宿、觀光、美容及照顧服務等產業發展的趨勢及運作概況，今年度預計辦理15班次，自即日起受理報名，名額有限，歡迎有興趣的新住民朋友把握機會。

勞工局為讓新住民族群更有歸屬感與更有效的發揮雙語專長，特別為新住民策畫辦理產業鏈工作坊，邀請來自旅宿業、餐飲業、電子商務等各產業主管及資深員工擔任講師，進行現場授課教學與實地體驗，打造職場見習機會，活動後並續由專業的就服員提供各類就業資源，協助其成功跨出職場第一步。

吳威志局長指出，就業服務處並與臺中市新移民協會、陽光婦女協會等新住民服務民間團體，建立了求職線上轉介合作模式，新住民若有就業上相關問題，均可經由臺中市各新住民服務據點轉介至就業服務處之新住民就業服務窗口，由專業就服員依求職者就業需求，提供求職登記、就業諮詢、職業訓練、推介就業等個別化就業服務，提升就業意願並強化就業自信心。

新住民朋友若擔心面試時不知如何與雇主溝通，也會提供陪同面試服務，增加錄取機會。

依據內政部移民署統計，截至2018年1月止，全臺新住民人數約有54萬人，其中臺中市新住民 (含外籍、大陸及港、澳地區配偶)有56,906人，高居臺灣各縣市新住民人數第5位，在在顯示新住民已逐漸成為臺灣社會及臺中市的主要勞動力之一。