倫敦政經學院藝術品爭議　台生遞交萬人連署信

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）英國倫敦政經學院（LSE）研議把地球儀公共藝術品上的台灣，和中國改為相同顏色，引發爭議。台灣留學生今(9)日將向校方遞交萬人連署信，呼籲校方維持該公共藝術品的原貌。

根據「倫敦講臺討論區」統計，2019/4/5 23:30為止共有1萬400人參與連署，其中約1550人是在英國、或曾在英國工作、求學或生活的台灣人。

萬人連署信部分內容如下：

身為在英國的台灣人，我們再次呼籲倫敦大學政經學院收回決議、維持該公共藝術品的原貌；我們也要向所有關心自由、民主與人權價值的國家、組織與個人，提出懇切的呼籲，正視中國正在全球各地所進行的違反自由、民主與人權價值的行為，並堅定地與守護自由、民主與人權價值的國家 - 例如台灣 - 結為密切的夥伴關係。

倫敦政經學院是總統蔡英文的母校。中央社報導，該校3月設立由透納獎得主、藝術家沃林格（Mark Wallinger）設計的公共藝術品「顛倒的世界」（The World Turned Upside Down），這個地球儀裝置藝術把台灣和中國標為不同顏色，引發中國留學生抗議，要求修改作品。校方3日在會議中決定把這件作品裡台灣與中國改用相同顏色呈現。

消息傳出後，倫敦大學國王學院博士生李柏毅在臉書社團「倫敦講臺」發起連署，至今有超過1萬人響應，LSE學生代表下午將向校方遞交萬人連署信。

報導引述3日曾參與校方會議的23歲台灣留學生黃立安表示，「顛倒的世界」設立時，發現台灣和中國被認定為不同的國家，他還挺開心，沒想到2、3天後就耳聞中國留學生正在擬信向校方抗議，後來得知校方要召集會議討論。

他表示，原本校方邀請的學校代表，除了有耶路薩冷首都爭議的巴勒斯坦和以色列學生之外，只有中國留學生，但沒有台灣留學生，在台灣留學生連署並向校方要求下，才得以派代表參加會議。

校長夏費克（Dame Minouche Shafik）當天親自出席會議。黃立安帶著護照到場，表達護照上的Republic of China, Taiwan，正好與作品中呈現的一致。但他表示，中國留學生在會議中態度十分強硬，堅持台灣是中國的一部分。他們雖然不否認台灣的民主政治，卻否認台灣有國家主權。

英國倫敦政經學院（LSE）的地球儀公共藝術品把台灣和中國標為不同顏色(如上圖)，不料引發爭議。（駐英代表處提供）中央社

黃立安說，中國留學生還打溫情牌指出，「每當經過地球儀的時候，看到台灣不是中國的一部分，就會十分難過。有家人被國民黨帶到台灣，因為國民黨戒嚴統治，因此沒辦法見到家人，因此每當看到地球儀，就會激起這段悲傷的回憶」。

黃立安表示，他也提出，對於部分追求台獨的台灣人，看到地球儀上的Republic of China可能也不是很舒服，大家對地球儀都可能有不同的情感。

他表示，雖然他在會議中提出各種主張，但校方卻一直以「聯合國版本，台灣是中國的一部分」為理由擋回來，「一開始以為學校站在比較中間的立場，找大家來討論，但我後來感覺學校其實已經有答案，主要是在告知我們學校會怎麼做」，令他感覺很失望、也很沮喪。

由於抗議聲浪越來越大，LSE目前表示尚未做出定論。校方聲明：「這個藝術作品應該呈現聯合國的劃界，但目前沒有反映出我們對聯合國劃界的理解。我們正在徵詢各方意見，考慮是否修改，尚未達成最終決定。」

我外交部長吳釗燮已致函LSE校長夏費克表達嚴正抗議；台英國會小組共同主席伊凡斯（Nigel Evans）及羅根（Lord Rogan）聯名致函夏費克，敦促校方讓台灣和中國維持不同顏色。

英國下議院教育委員會主席哈伯特（Robert Halfon）也致函關切稱，這個雕塑作品象徵表達意見的自由，不應該因為政治考量而更改。

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