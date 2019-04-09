星空微笑曲線　阿里山春季天文生態營報名開始了

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）林務局嘉義林管處與嘉義市天文協會合作，在阿里山國家森林遊樂區辦理3梯次的「春季星空微笑曲線」天文生態營，每梯次限額25人，共計3梯次，活動報名日期自4月12日上午開始。

林務局表示，春季星空的微笑曲線，是從廣為人知的北斗七星出發，從北往南分別經過牧夫座一等星「大角」、室女座一等星「角宿一」，以及被希臘神話太陽神阿波羅處罰、被釘在天空中的烏鴉座。透過這條微笑曲線，還可以辨認出春季雄偉的獅子座與放射狀的巨蟹座。

在天氣狀況極佳的條件下，還可以看到南半球的指標星南十字星座，而阿里山是目前在台灣可以完整看到南十字星座的最北地點。另外，日出前一個小時還可以在南方的天空看到木星與土星，東方也可以看到金星與水星。

「春季星空微笑曲線」共有3梯次，分別是5月4-5日、5月25-26日與6月1-2日。除了觀星外，兩天的活動行程還會安排到香林服務區，讓民眾漫步在樹齡800至2300年的巨木群棧道。夜晚將至名聞遐邇的阿里山觀星勝地-小笠原山，由專業天文老師帶領大家認識可愛的微笑星空。再來則是祝山線火車體驗、觀日出、暢遊水山步道，拜訪樹齡2700年水山巨木，沉浸於靜謐的森林之中。

每梯次限額25人，活動採團體通鋪住宿，活動費用每人計新台幣2,100元，歡迎國小3年級以上學生或成人銀髮族參加，活動簡章與報名網址請上https://goo.gl/8iVNmb，或諮詢電話：嘉義市天文協會王淑菁小姐0911726888，或嘉義林區管理處育樂課江小姐(05)2787006*148。

水山步道生態體驗。(照片由林務局提供)