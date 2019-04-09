大甲媽遶境傳暴力衝突　記者員警被毆傷掛彩

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，今(9)日凌晨傳出意外，中天新聞記者和員警被多名男子打傷，攝影機也被砸爛。彰化縣警察局長方仰寧承諾儘速查出打人男子身分。

台中大甲鎮瀾宮媽祖展開為期9天8夜的遶境活動，大甲媽鑾轎昨(8)晚都在彰化市區遶境，由於往年遶境活動大小衝突不斷，今年彰化警方除加派員警保護鑾轎外，對彰化市民生路地下道等容易發生搶轎的地點，也進行交通管制。

大甲媽鑾轎原本應在昨晚經過民生路地下道，駐駕彰化市南瑤宮。但因信眾太過熱情，為讓大甲媽鑾轎順利通過，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也親自出馬，讓鑾轎在凌晨零時順利通過民生路地下道。

鑾轎順利通過地下道後，統促黨主席張安樂則在地下道另一頭要接轎。而當媽祖鑾轎要轉往彰化市三民路時，突然有多名男子朝鑾轎丟酒瓶和罵髒話，現場爆發衝突。

綜合《自由》與中央社報導，當時有民眾頭部疑似遭襲擊，一度昏眩倒臥地上，救護車抵達後又有一名上身赤膊的男子倒下。中天陳姓記者只是在旁拍攝，就遭赤膊男子友人喝斥「不要拍」，接著不分青紅皂白就往記者身上揮拳過去，還有人從背後襲擊，扯下攝影機，致使整個遭砸爛。

何姓員警見狀上前保護記者，也遭拳腳相向，眼鏡都被扯壞，差點刮傷右眼，出手力道相當兇狠狠，讓「大甲媽進彰化就打」黑名更加洗刷不去。

兩人受傷後被送往秀傳醫院急救。陳姓記者腿部挫傷，頭部疑似有腦震盪現象，受傷較嚴重。陳姓記者說，當時聽到對方說不要拍，但還來不及收攝影機，就遭對方5、6名男子圍毆，他與員警像被往死裡打，根本沒有招架之力。

除此之外現場也有保安隊員警及鹿港分局員警，被潑辣椒水或是被打傷，警方已逮捕2名疑似打人的男子。

彰化縣警察局長方仰寧隨後趕到彰化秀傳醫院，探視受傷的記者以及被打傷的員警，也承諾會查出打人男子的身分，嚴加法辦。​

東森新聞報導則稱，警方9日凌晨已帶回20名相關人士，其中3人坦承動手毆打，詳細情況要等待偵訊結束才能釐清。