泰國漂浮廟宇孤懸海上 堅守受侵蝕海岸線

泰國首都曼谷以南小漁村沙沐欽有個自拍熱門景點:一座孤立暹羅灣近岸水域的廟宇,周邊土地因氣候變遷、養殖業發展和急遽都市化幾已遭海水侵蝕殆盡,居民則多逃之夭夭。

現年51歲的住持松努耶(Somnuek Atipanyo)無視村民多已遷往數百公尺外的陸地重建家園,堅持留守這座被日益高漲海水環繞的「漂浮廟宇」。

法新社和曼谷郵報(Bangkok Post)報導,沙沐欽村(Samut Chin)近30年來飽受海平面上升、海岸線退縮之苦。松努耶說,他看守的廟宇過去位於村莊中心,「如果我們遷移它,人們將根本不會知道,過去有這麼一座廟存在」。

如今,沒有步行橋,人們無法借陸路造訪廟宇,而昔日村中學校所在地早已被海水淹沒。

沙沐欽村沿岸土地過去有繁茂程度傲視全球的紅樹林守護,它們錯綜綿長的根部可減緩海水對土地的侵蝕力,但它們被砍伐,取而代之的是象徵經濟繁榮發展的養蝦場、鹽田、新建物和旅館等。

根據泰國海洋與沿岸資源部及聯合國環境規劃署(UN Environment Programme)的資料,1961年至2000年間,泰國失去近1/3的海岸紅樹林。此外,氣候變遷讓海浪和季節性降雨的強度增加,這也使暹羅灣沿岸的紅樹林難以「堅守崗位」、易遭沖刷。

科學雜誌「自然」(Nature)去年刊出的研究顯示,裏海和亞洲沿岸是全球海岸侵蝕問題最嚴重的地區。泰國海洋與沿岸資源部也指出,境內約1/4的海岸正遭受嚴重程度不等的侵蝕,總長度約700公里。

為重建珍貴的紅樹林生態系統,來自泰國各地的志工參與曼谷市政府於2016年發起的植樹行動,其中一個造林區域就是沙沐欽村的「漂浮廟宇」一帶。

戴著頭巾和帽子的數十名志工頂著豔陽,在水深及胸的海水中,小心翼翼地沿著竹柵欄栽入紅樹林幼苗。沿著海岸線修築的竹柵欄可保護幼苗免於海浪襲擊、提高定著率。

主持行動的瓦森(Wason Ditsuwan)說:「這個計畫叫『心靈造林』。」目前,泰國全境已有近84英畝的新造紅樹林。

