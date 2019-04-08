總統府音樂會大玩混搭　萬人齊聚凱道高唱「願你順遂，台灣」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「2019總統府音樂會」首度開放民眾自由入場，邀請多組藝人及國家交響樂團，已於重慶南路、 凱達格蘭大道演出，吸引超過3萬人參與。壓軸團體滅火器登場時，觀眾更激動站起來湧向舞台前緣， 一同大唱「晚安台灣」氣氛動人。

今年音樂會聲光特效十足，總統府建築上裝設多達15萬顆LED燈 ，布成全國史上最寬的LED燈網幕，搭配11組重量級卡司的音樂 演出，燈光四射，時而柔和，時而激情磅礡，視覺效果強烈。



總統府音樂會（圖/文總）

整場演出由指揮楊智欽與國立台灣交響樂團貫穿全場， 從演奏胡德夫「美麗的稻穗」揭開序幕，到了「鷹之谷」曲目時， 總統府LED燈網更投射出齊柏林導演「看見台灣」的感人影像， 譜出眾人對這塊寶島上的共同記憶； 金曲歌手桑布伊一現身就站在總統府車廳上，令眾人驚呼， 更以宏亮的歌聲唱出象徵生命寓意的「椏幹」。

經典原唱！「人之美」章節由多組跨世代、跨領域組合同台演繹。台中永安國小、台中惠文國小近百人的兒童合唱團以純淨的歌聲， 用華語、原住民語、客語與閩南語四種語言，合唱「童年」、「天公落水」等經典歌曲，更與曾淑勤一同合唱「魯冰花」， 勾起眾人回憶。

「 百年一遇」的組合由國寶楊秀卿唸歌詩開場， 饒舌歌手李英宏則挑戰老歌新唱，帶來羅大佑「鹿港小鎮」、林強「向前行」，結合栢樂座的傳統客家八音，跨界混搭卻超完美，最後 唱到成名曲「台北直直撞」。

超嗨的氣氛一路延續到「台灣濱崎步」王彩樺，與國防部藝工隊、 電音團體三牲獻藝的演出，串聯「飛向你飛向我」、「寶島曼波」、「熱線你和我」三首台灣經典快歌，展現台灣人的熱情，動感十足！

歌聲被譽為具有「草原的風、 太陽的光芒般撫慰人心」的紀曉君帶來「神話」，更與陳宏豪、 吳昊恩一同演唱「神話」、「野火」，聲音穿透力十足， 三位來自南王部落「金曲村」的原民歌手， 共同詠出對天地萬物的原始力量敬重與情懷。



法蘭黛樂團與蔡振南（圖/文總）

最後， 迷幻搖滾樂團法蘭黛與蔡振南的跨世代組合，重新詮釋「金包銀」、「空笑夢」，老式台語唱腔混搭迷幻女聲，讓人「起雞皮」， 現場掌聲不斷。

音樂會末段的「心之美」章節， 由文青女神鄭宜農重新詮釋蔡藍欽的「這個世界」，並演唱扣人心弦 的自創歌曲「光」，帶領民眾從心出發看世界。

最後，滅火器則以激勵人心的招牌歌「繼續向前行」、「海上的人」壓軸登場，伴隨著「晚安台灣」歌詞最後的「願你順遂，台灣」，全場更是歡呼聲、 安可聲不斷。

演出結束後，總統府建築中央塔樓投射出的「 晚安台灣」字樣，還讓許多民眾久久不願離去， 紛紛拿起手機拍下這難得的畫面。

此次，舞台設計特別加高加大，一共分為四層，展現如梯田般的層次。其中，中央舞台更與建築整合為「舟」的隱含意象， 象徵生活在這塊土地的人民同舟一心、勇敢航行。

今日音樂會，文總會長蔡英文總統、 文總副會長陳建仁副總統親自到場，更邀請各國友邦大使、 駐台機構代表，以及多個社福團體一同參與，讓不分世代、 跨族群的國内外朋友，與上萬民眾一同在凱道聽聽歌， 感受不同年代的歌曲帶來的成長記憶。