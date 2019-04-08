台美關係法40年　外交部長吳釗燮：台美關係基石

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣關係法立法將滿40週年，外交部長吳釗燮指出，美國依照台灣關係法執行對台關係，讓台灣感到安心；而現在台美關係非常友善，美國多次公開稱讚台灣，即使是美國的友邦，美國也沒有用這樣的方式來形容他們。

中央社報導，台美斷交後，雙方關係從低谷歷經幾度起伏，直到今天，可說是40年來關係最好時刻；吳釗燮說，能跟美國維持如此強勁的關係，「台灣應該覺得自豪」。

如同過去40年，吳釗燮相信，未來台灣關係法仍舊會是台美關係的基石。

台灣關係法共有18條條文，涵蓋安全、軍售、經貿、文化等多層面關係，美國依據台灣關係法對台軍售，不但維繫了台海和平，更保障了台灣民主及經濟發展。

談到台灣關係法的重要性，吳釗燮指出，台灣關係法是美國國內法，是美國與台灣交往最重要的基礎，經過40年歷久不衰，該法所有條文直到現在，對台美關係仍至關重要。美國政府依照台灣關係法執行對台關係，也讓台灣人民感到安心。

美國政府近來多次形容台灣是可靠的夥伴、民主成功的故事，也是世界良善的力量，吳釗燮說，即使是美國的友邦，也不見美國用這樣的方式來形容他們。

台美關係的進展也反映在雙方官員的互動上。過去AIT駐台官員與外交部官員互動有諸多限制，但近年逐步改善，吳釗燮日前與AIT處長酈英傑（Brent Christensen）在外交部舉行聯合記者會，被視為台美關係進展的里程碑。

吳釗燮透露，AIT目前的團隊積極希望促進台美關係，他們認為台灣政府是可以信賴的，與台灣的交往，不需有任何顧慮。現在美國政府內部也有許多挺台的好朋友，他認為，要推動友台項目，應該是比以前任何時候都還容易。