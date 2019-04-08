新北特製珠蔥丼 平溪美味帶著走

為了讓民眾能夠品嚐珠蔥料理的美味，新北市政府農業局輔導平溪區農會推出「漫步懷舊鐵道小鎮 新北特製珠蔥丼」，以珠蔥及當季在地食材入菜，加入平溪鐵路支線及日式景點等元素，周末將在平溪正式開始販售，歡迎大家到平溪農會共襄盛舉，搶先品嘗正鮮嫩的珠蔥。

為了讓遊客來到平溪，可以方便享用帶著走的在地特色美食，本周六(4月13日)將推出「新北特製珠蔥丼」，販售地點選在平溪老街起點的平溪區農會「珠蔥小舖」販售，菜色以珠蔥及當季在地食材為料理，並結合平溪鐵路特色及日治時代開發背景，將珠蔥料理以日式大眾美食-丼飯裝在木製餐盒裡呈現，另附珠蔥絲，讓民眾能自行施灑，讓大家享受珠蔥料理的幸福美味，沉浸在平溪小鎮的懷舊氛圍裡。

平溪農會家政班的主廚-黎山恩表示，平溪是國際知名旅遊景點，也是新北最大的珠蔥產地，耕作農戶約50人，產量約1-2萬臺斤，產值達100-200萬，耕作面積總計約1.1公頃，與一般蔥相比，珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，能感覺一股淡雅清香，黎山恩現場更與農業局長李玟示範做新北特製珠蔥丼，在白飯上鋪上豐盛的豬肉片，搭配在地食材炸成的天婦羅，撒上滿滿的珠蔥花，一碗新北特製珠蔥丼就這樣完成了。

農業局表示，珠蔥是新北代表性的農產之一，今年結合了產地商圈，在平溪、新店、烏來、深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理且消費滿500元即現折100元的活動，邀請民眾一起來產地品嚐珠蔥料理。4月20日、4月27日舉辦田間廚房一日遊小旅行，結合產地觀光塑造新北珠蔥品牌，讓產地商圈能夠活絡繁榮。小旅行遊程從早上8點10分至下午4點30分，讓民眾農場珠蔥採收體驗、親手料理現採新鮮珠蔥、DIY珠蔥盆栽、南瓜粿DIY及放天燈祈福，名額有限報名要快，資訊詳洽平溪區農會(02)2495-1051，或上農業局來去農家Do一日網頁報名喔!