截至4月3日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年4月3日累積開戶數為16,023,003戶，較3月29日累積開戶數16,014,836戶，增加8,167戶，增幅約0.05%。另本年4月3日現股當日沖銷累積開戶數為1,750,480戶，較3月29現股當日沖銷累積開戶數1,746,903戶，增加3,577戶，增幅約0.20%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年4月3日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,752戶較3月29日開戶數174,660戶，增加92戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至4月3日止日均值為319.66億元，總成交金額為18,220.42億元，其中盤後定價交易金額為59.32億元。另本年度截至4月3日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.89%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.93%。

(二)本年度興櫃股票截至4月3日均值為9.81億元，總成交金額為558.97億元。

四、本年度上櫃有價證券截至4月3日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計613家，較上週(截至3月29日止)得為信用交易家數609家增加4家。

(二)融資餘額為492.61億元，較上週(截至3月29日止)融資餘額492.29億元，增加0.32億元，增幅約0.07%。

(三)融券餘額為65,368張，較上週(截至3月29日止)融券餘額84,359張，減少18,991張，減幅約22.51%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.77%，較上週(截至3月29日止)之比例12.66%，增加0.11%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.40%，較上週(截至3月29日止)之比例0.39%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至4月3日止，累計營業天數59日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆4,904.71億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計103家536期，發行餘額為1兆7,950.98億元，較上週增加47.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家182期，發行餘額為1,278.91億元，較上週減少17.04億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家354期，發行餘額為9,163.91億元，較上週減少23億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計612期約1,669.87億美元，較上週增加3.3億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為11兆18,367.43億元，日均值為2,006.23億元，包含：

1.買賣斷交易2兆412.33億元，日均值為345.97億元，佔總成交金額比例為17.24%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆4,487.68億元，佔買賣斷成交金額比率為70.98%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為5,924.66億元，佔買賣斷成交金額比率為29.02%（包含政府債券3,939.79億元，日均值為66.78億元；普通公司債1,529.81億元，日均值為25.93億元；金融債券423.62億元，日均值為7.18億元；外國債券31.44億元，日均值為0.53億元）。

2.附條件交易9兆7,955.10億元，日均值為1,660.26億元，佔總成交金額比例為82.76%，其中等殖成交系統成交金額為755.45億元，佔附條件成交金額比率為0.77%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.56億美元，以人民幣計價之成交金額為8.85億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為28.38億美元，以人民幣計價之成交金額為44.81億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為699億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交699億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為993.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計503.35億元，本年度累計成交金額為127.54億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計786.01億元，本年度累計成交金額為217.86億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5065.40億元，本年度累計成交金額為413.5億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額816億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計487.59億元，本年度累計成交金額524.2億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計3.34億元，本年度累計成交金額19.76億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,360.8億元。

上櫃相關業務 :

一、截至108年4月3日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：769家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：6家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家(泰金-KY、勤崴、台生材、鈺太科技、雍智科技、萬年清、台康生技)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：0家

二、截至108年4月3日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：247家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：6家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：4家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年4月3日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：91家

(二)累計登錄創櫃板家數：149家

(三)當年度累計輔導家數：7家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年4月3日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,107家

五、截至108年4月3日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.4.7~108.4.13)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無