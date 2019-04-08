富邦證券首兩檔ETN獲主管機關審查通過正式將於4月底掛牌交易

富邦證券上月分別向證交所及櫃買中心遞件申請「 臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」與「 臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」之指數投資證券發行， 於日前已獲相關主管機關審核通過，將於4月底掛牌上市。

富邦證券「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」 是由臺灣指數公司所編製， 自蘋果公司最近公布之供應商名單的上市公司股票中， 選取符合流動性及財務穩健等條件之前10大台灣上市公司股票組合 而成。而台股的人氣指標為電子族群， 其中重量級電子股亦多為蘋果供應鏈，因此「特選大蘋果報酬指數」 一定程度的展現台灣科技產業的投資表現， 以及近期台股領頭羊角色。

另一檔「臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」 同樣由臺灣指數公司編製，綜合考量市值與流動性， 並透過多投資因子指標對上市股票進行評分，再依電子、 金融及傳產三大類別，利用市值比例來分配各類別的成分股檔數， 最後綜合評分依序選取排名前20檔之成分股，採等權重分配， 指數表現兼具穩健與成長性雙重優勢。

富邦證券表示，指數投資證券商品設計彈性靈活， 可追蹤的標的及範圍寬廣，其直接連結對應指數表現、 無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資的特性， 使投資報酬一目了然，是台灣金融市場投資工具新選擇， 投資人可依自身偏好選擇適合之指數投資證券商品。