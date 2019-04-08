集保e存摺 e指掌握境內基金資產

集保結算所2018年11月推出新版「集保e存摺2.0」APP以來深獲好評，迄今成功開通戶數已成長至58萬戶，為提供集保e存摺使用者更豐富的服務內容，自2019年3月起加入境內基金資訊，藉由單一APP介面提供投資人查詢證券及基金等投資部位，即時掌握最新資產配置狀況。本服務優先提供已開通集保e存摺之使用者查詢，尚未開通集保e存摺之投資人，可立即洽詢往來證券商，以便即時享受最新服務。

集保結算所為境內基金受益憑證之登錄機構，透過投信公司直接申購之基金投資人，可藉由已開通之集保e存摺查詢持有不同投信公司發行之基金資產部位，讓投資人e指就能掌握所有基金狀況；此外，基金加值服務亦推出「找基金」功能，可進一步查詢基金基本資料、最新淨值及配息等資訊，並可將所關注之基金加入自選投資組合，另亦提供多檔基金在同一期間之淨值漲跌幅比較等資訊，以視覺化圖示及趨勢線圖的方式呈現，讓投資人能簡易的判斷基金趨勢，作為投資基金決策之參考。

未來，「找基金」功能將會提供更多投資小幫手，如到價通知、所持有之基金公告訊息推播、投資試算及市場統計數據分析等服務，協助基金投資人隨時保持對市場趨勢的觀察與判斷，相信一定能成為基金投資人不可或缺的輔助工具。