兩廳院推「新點子實驗場」七節目　挑戰表演藝術新型態

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）兩廳院結合舞蹈、戲劇以及音樂啟動「新點子實驗場」，包含「新點子劇展」、「新點子舞展」，及「新點子樂展」，提供藝術家發揮想像力的交流平台，帶來7組藝術家創作，精彩可期的活動將於5月24日至7月28日輪番上陣。

新點子實驗場正式成為四大藝術節慶之一，以「純」出發，主打「純手工」、「純點子」、還有「純實驗」，分別透過藝術家各自的生活經驗，在劇場裡盡情探索。

兩廳院表示，他們發現許多經典的作品，通常不是該時代的主流創作，而是一種新形式、新觀點，即使在當時為人所非議，卻樹立表演藝術的更多可能性。因此，今年實驗場推出7組台灣藝術家，這些具潛力的創作者、表演者將從作品回應時代現況。

此次，7檔演出中，有6檔為台灣藝術家的全新創作，涵蓋音樂、戲劇、舞蹈，主要創作者包含兩廳院駐館藝術家林怡芳、林祐如、徐維恩、以及致力於戲曲實驗的栢優座、顛覆傳統樂器演奏的三個人、實境實驗劇場的OD表演工作室、以及打擊音樂家薛詠之。詳細資訊請前往官網查詢。

其中，旅法編舞家林怡芳帶來「微塵共感」，由國家兩廳院、法國國立鳳凰劇院、法國國家舞蹈中心等共同製作，以太白粉為媒材，讓舞者徜徉在混漿、漫天粉塵中，製造奇特的舞台意象；傳統樂器古箏，中阮，笛簫由三個人跨界合奏演出，攜手鋼琴家徐惟恩合作，透過紙張翻動，座椅隨頻率震動的聲音，將8首曲目融合成新作「誤讀聲響」。

除此之外，來自加拿大的「哺乳動物潛水反射反應」帶來「我所經歷的性事」，將在台灣徵求65歲以上的素人演員，進行為期兩個月的工作坊，由導演Darren O'Donnell帶領大家回味親密關係。