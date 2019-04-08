錢南章遇上洛夫！兩廳院「魚・石頭・聽禪聲」超現實大悲咒　5/11國家音樂廳登場

（台灣應文新聞/劉怡均 台北採訪報導）兩廳院推出「魚・石頭・聽禪聲」節目，邀請國家文藝獎得主錢南章，操刀譜曲「詩魔」洛夫大作，由指揮家鄭立彬領軍國家交響樂團以及台北愛樂，一同透過文學及合唱參禪，將於5月11日國家音樂廳滂薄登場。

逝世甫滿週年的洛夫，與錢南章結緣於1988年，相差20歲的兩人成為知音，常互贈詩集以及創作，雖然洛夫已辭世，但兩人依舊情緣長存，在今（8）日記者會上，錢南章也感性的以洛夫的家鄉話-湖南話朗讀他的詩詞，緬懷紀念已故好友。

曾榮獲第16屆金曲獎最佳作曲人，與國家文藝獎的作曲家錢南章，這次將譜寫洛夫詩作「『大悲咒』與我的釋文」，以及「背向大海」，在指揮家鄭立彬的帶領下，由台北愛樂以及國家交響樂團共百人進行上、下場演出「魚・石頭・聽禪聲」，並由導演謝杰樺執導。

其中，「『大悲咒』與我的釋文」的演出將加入3位女高音，一位小沙彌以及巨幅的觀世音菩薩投影，展現詩人生命旅程以及心境轉變，更將以百人方陣變換突破制式的合唱站位，帶來壯觀且有層次的表演。

收集詩已經很多年的錢南章表示，他認為詩對聲樂創作很重要。當洛夫詢問「背向大海」能否變成作品演出後，他恰巧受邀製作兩廳院「樂典」，第三號交響曲「背向大海」因而誕生。

錢南章說明，「背向大海」是繼「漂木」後長達155行的禪詩，由於長度很長，要變成音樂作品很難！演出時如果只是一直唱，可能唱10幾句觀眾就都睡著，因此，這次將搭配100多位合唱團成員，使用踏步、石頭等節奏豐富大家的聽覺。

導演謝杰樺表示，演出中的小沙彌具有重要的地位，他同時代表起點以及終點，是一個圓滿的象徵。另外，有別於以往傳統的合唱團演出，這次將加入許多日常生活中的物件，例如水管、200顆石頭、瓶塞等，製造出特別的聲響，形成超現實的狀態。



「魚・石頭・聽禪聲」記者會上錢南章（右3）、指揮鄭立彬（右2）、兩廳院藝術總監劉怡汝（左3）、台北愛樂合唱團音樂總監古育仲（右1），以及導演謝杰樺（左2）合影。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）