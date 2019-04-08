躁鬱症發作　小資男連買兩台百萬名車還酒醉自撞

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）26歲的志偉是一名朝九晚五的上班族，平日省吃儉用且滴酒不沾，最近家人發現他情緒容易亢奮，上個月開始夜夜飲酒，甚至超額貸款買下了一部百萬名車，酒後還自撞電線桿，不到一週志偉又跑去買了一部進口跑車，家人驚覺志偉情緒出現異常，趕緊帶他求助精神科醫師，經評估確診原來是雙相情緒障礙的躁症發作惹禍！

身心診所院長楊聰財醫師表示，雙相情緒障礙就是所謂的「躁鬱症」，根據統計，終生盛行率是百分之一，並好發於20多歲的年輕族群，患者會以週期性的方式反覆呈現「躁期」及「鬱期」，並出現相關症狀。

由於最近季節交替、氣候驟變，前來求診的患者激增二成，「躁症」容易導致腦部運作失調，影響情緒控制，並出現情緒高昂、衝動行事、睡眠需求減少或失去現實感等異常現象或行為。

針對雙相情緒障礙的治療方式，楊聰財醫師指出，目前仍以長期藥物治療並且預防復發為主，在不同病況時會同時使用精神安定等藥物改善患者情緒、睡眠以及精神異常，再搭配心理治療，以增進患者對疾病的適應性及病識感。

此外，除了持續服用藥物治療預防復發，也建議患者平時維持「三好」習慣：一好，每日維持6至8小時足夠的睡眠，有失眠問題立即求助專業醫師；二好，保有每週至少運動三次、每次30分鐘、心跳達到每分鐘130下的頻率；三好，營養均衡飲食不可少，達到作息規律以利情緒的控管。

楊聰財醫師提醒，雙相情緒障礙經治療控制病情後，往往可以恢復原有的正常生活，但大多患者並不會察覺到自己生病；因此若逢季節替換，懷疑自身患病或發現身邊的親友有情緒起伏過大、超出常理的行為時，就應立即尋求專業醫師的協助，以利釐清病症並及早接受治療。