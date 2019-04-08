賴清德：相信初選制度 盼打造政治新文化

前行政院長賴清德今天到桃園市參訪企業時表示，相信民進黨的制度及黨主席卓榮泰領導，黨內初選若能圓滿進行，不但可以重新得到國人支持，台灣未來的政治也會有新的文化傳承。

賴清德上午到桃園市參訪清淨海生技公司受訪表示，未來若有機會帶領台灣的話，會扶植中小企業，讓更多年輕人有機會從事社會企業；也希望藉由中小企業的發展，提供更多就業機會，除了穩定台灣社會，也可讓經濟發展。

對於媒體提問，民進黨總統初選時程可能延後，賴清德表示，黨有黨的制度，除了相信民進黨與卓榮泰的領導，也希望民進黨民主制度所代表的民主精神能持續發揮，這樣才有辦法得到國人支持。目前就是全心全力進行民主之爭，讓自己有機會接棒，承擔台灣的責任。

賴清德指出，參加初選是每一位黨員的權利，自己只希望能進行一場民主之爭，超越個人與派系，完全是為了國家，這場典範級的初選制度若有辦法圓滿進行，不僅可以讓民進黨重新得到國人支持，也可以讓台灣未來的政治有一個新的文化傳承。

而在黨內立委的提名及初選作業方面，賴清德表示，「黨有黨的制度，大家都要照著制度來走」。民進黨是民主的政黨，有民主的制度，大家跟著民主的制度進行就不會失去方向。

民進黨10日將再次召開中執會，由總統初選5人協調小組向中執會提出報告，協調小組成員之一的桃園市長鄭文燦，被問到總統初選時程是否可能延後僅表示，「留給中執會及中央黨部決定」。