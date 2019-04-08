比抽菸更致命！ 全球每年有上千萬人死於這不良習慣

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國一份新研究顯示，全球每年有1100萬人（佔當年全球5分之1死亡個案）因不良的飲食習慣而死亡，比抽煙的致死人數更高；研究人員更強調，這些人不是因為吃太多垃圾食物，而是吃太多高鹽、高糖或加工類食品等不健康的食物。

這項研究由美國華盛頓大學（University of Washington）健康指標和評估研究所進行，超過130位科學家蒐集了195個國家的死亡人口和原因後進行交叉比對，結果刊登於國際知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

根據研究結果，最致命的不良飲食習慣是攝取過少的全穀物食物和蔬果，以及吃太多過鹹的食物，其次是吃太多紅肉、加工食品、含糖飲料，以及含有過多反式脂肪的食物。

據統計，每年約有800萬人死於菸害，但卻有1100萬人死於不良的飲食習慣，代表著不良的飲食造成的死亡人數，超過世界上任何其他風險。研究人員提到，心臟病是不良飲食習慣所造成的主要疾病，其次為癌症和糖尿病。

這項研究由科學家Ashkan Afshin所領導，他補充表示，研究發現這些人不是因為吃太多垃圾食物，而是吃太多不健康的食物，例如：攝取過多高鈉食物，以及吃過少全穀類、水果、蔬菜、堅果或富含Omega-3脂肪酸的食物。

自哈佛大學的Walter Willett教授說，這項研究結果剛好應證了不久前的一份研究結果，該研究主張日常飲食若以植物性蛋白代替肉類可增加壽命。他也表示，食用大豆食品、豆類和其他植物性蛋白質來源的飲食將對人類健康和地球環保都有相當大的益處。