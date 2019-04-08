蘇貞昌視察桃機大讚防疫成功 勉勵非洲豬瘟防疫人員辛勞

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）行政院長蘇貞昌於4月2日上午前往桃園機場瞭解各單位執行非洲豬瘟防疫工作之情形，內政部長徐國勇率移民署長邱豐光陪同視察，並由移民署國境事務大隊向蘇貞昌院長解說防疫宣導、拒入移送及高風險旅客注檢執行成效。

內政部移民署等人員也向蘇院長說明防疫相關勤務，視察結束後蘇貞昌院長於現場致贈各單位加菜金，勉勵第一線防疫人員辛勞。蘇院長還特別準備狗零食與雞精，慰問前陣子工作時遭旅客攻擊而受傷的檢疫犬Susie與潘姓領犬員。

《蘋果》報導，行政院長蘇貞昌表示，為防堵非洲豬瘟侵台，第一線防疫人員在前線盡心盡力，但成果斐然，有效防制豬瘟。而越南自今年2月20日迄今已向世界動物衛生組織通報於19省發生兩百多件非洲豬瘟案例，顯示疫情持續擴散。雖然防疫過程中，需檢查大量旅客行李，引起部分旅客不滿，但是大部分通關旅客都是相當支持的。有國人的肯定，相信團隊會做得越來越好。

應變中心也呼籲，旅客自越南及其他過去3年有發生非洲豬瘟的國家入境臺灣，不要攜帶肉類產品，如違規攜帶豬肉產品遭查獲者，第一次將裁罰新臺幣20萬元，第2次就裁罰100萬元，外來人士遭罰20萬元未繳清者拒絕其入境，處罰相當重，民眾千萬不要以身試法。