民俗文化結合保育 金門城隍季13日台北動物園登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）媽祖遶境活動沒跟上嗎？4月13-14日，台北市立動物園將與金門縣政府攜手舉辦「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」，安排蜈蚣座、公揹婆等傳統陣頭表演，讓大小朋友體驗不一樣的民俗盛宴。

台北市立動物園表示，「浯島城隍文化觀光季」是金門一年一度最盛大的宗教慶典，以地方傳統陣頭活動表演，展現出特有的習俗和傳統文化，每年的活動現場總是萬人空巷，早已成為金門當地居民與觀光客關注的文化饗宴。

這次「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺推廣活動」，希望能結合民俗文化與生態保育，讓大家在參與既有宗教慶典時，一起關注金門水獺所面臨的生存危機，深化傳統文化活動的意涵。

近年來，台北市立動物園與金門因保育議題結緣，動物園也因參與林務局野生動物救傷收容計畫，負責照顧從金門來的水獺寶寶「大金」、「小金」與「金莎」，轉眼都已成年。牠們為許多遊客創造愉快的遊園時光，而「小金」與「金莎」順利繁育二胎共3隻寶寶，則為後續水獺保育工作帶來希望。

想過一個不一樣的週末假期嗎？4月13、14日上、下午共計4場次，台北市動物園大門廣場前，將舉辦小型的遶境體驗活動，除了蜈蚣座、公揹婆等金門傳統的陣頭表演外，動物人偶朋友將陪著大家一起參加金門最道地的民俗盛宴。

▲圖片由台北市立動物園提供

歐亞水獺小檔案 (資料由台北市立動物園提供)

分類：哺乳綱 食肉目 貂科 水獺屬

分布：原分布於臺灣全島沿海至海拔1,500公尺以下之溪流附近，台灣本島早已無其蹤跡，目前僅金門地區有小族群紀錄。

形態：軀幹長60-80公分，尾長35-40公分，頭短而寬，與頸部不易分辨；口周圍具長腮鬚，軀體圓長；四肢短，每肢五趾，指間均有蹼膜；體披兩層毛，內層毛密度極高，目的是防水及增加保暖功能。歐亞水獺具有腺體，被認為和資源防禦及繁殖交配的訊息溝通有關。

棲地：屬半水棲肉食動物，水陸域環境必須同時具備，才能生存。白天或夜晚皆可見其活動，但以夜間為主，棲息於溪流、濕地、水塘等環境，善泳好潛游動迅速，領域範圍大。

食性：以魚蝦蛙等水生生物為主食，經常在水質好、少污染、少干擾、食物豐富的水陸交界地帶出沒。

生殖：懷孕期約六、七十日，一胎通常生2-3隻幼獸。