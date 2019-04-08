傳民進黨欲更改初選機制 賴清德：盼尊重民主、走完程序

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）傳民進黨將於10日中執會對初選辦法作出改變，前行政院長賴清德昨（7）日出席台中公園行動公義教會舉行的民主論壇時，坦言他有「聽到一些風聲」，他向黨中央喊話，呼籲尊重民主精神，勿任意更改初選辦法。

《自由》報導，賴清德下午在民主論壇闡述參選理念時，再次提到「習五點」對台灣的威脅，若民進黨總統與立委大選失利，台灣恐失去民主、自由與人權。

賴表示，去年九合一選舉，民進黨大敗，他負起責任辭去閣揆，如今台灣面臨危機，他自認也要有出來承擔的勇氣，儘管清楚登記初選後勢將遭到抹黑，他仍一往無悔。

在場支持者擔憂民進黨10日中執會恐更改初選辦法，「終結」賴清德參選希望。對此，賴回應，民進黨自專制獨裁時期起，即與台灣人民站在一起，歷經黨禁、報禁、國會改選等重重難關，始終未讓大家失望。

他對主席卓榮泰有信心，盼能透過民主程序進行君子之爭，在初選過程中闡明候選人各自理念。如此一來不僅有利黨內團結，也才能重拾民心，讓人民再次接受民進黨。

昨日適逢年度盛事台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖於8日凌晨起駕，前往雲林縣北港朝天宮開啟為期九天八夜的出巡之旅。賴清德特地於晚間7點半左右來到拱天宮，恭迎媽祖出神龕，並期盼繞境順利，國泰民安。