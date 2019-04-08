〈財經主筆室〉​行動支付達成率低　與其隔岸觀火不如主導創奇蹟

最近國內支付市場新聞熱度相當高，主要是繼北富銀剛發布與LINE合作推出「OMIYAGE卡」，主打赴日旅遊高額回饋LINE Point點數來搶市後，街口支付也計劃與台新銀行合作發行聯名卡來反擊，國內行動支付市場競爭愈來愈白熱化。雖然業者不斷推陳出新來搶市，政府若不改採主動出擊策略，只任由業者各自努力及互相競爭，藉此來提高行動支付使用率，要達到政府預估2025年行動支付普及率要達9成目標，似乎有很高的難度！

據統計，國內目前有5家專營電子支付機構、21家兼營電支機構，截至去年底普及率38.83%、行動支付總交易金額355.9億元，使用人數破400萬，前5大行動支付業者分別為LINE Pay、Apple Pay、街口支付、Google Pay及台灣Pay。金管會訂定2020年電子支付占國人消費金額要達到52%，到2025年時普及率更要達到9成目標。意即行動支付普及率從去年底38.83%，到明年底就要達到52%，2年時間要提高13%以上幅度。

其實，台灣電子與行動支付發展相對鄰國落後很多，主要是政府過去對新支付方式採保守防弊態度為主，一味以傳統金融思維看待新的電子支付。據金管會2016年「金融科技發展策略白皮書」報告，當時台灣電子支付比率僅26%，遠低於南韓的77%、香港65%、中國56%及新加坡的53%，發展起步相對晚了許多。雖然台灣從2016年26%，至去年底已提高至38.83%，2年近13%成長，但如今在法規日漸鬆綁下，我們要如何追上其它國家，該是政府與業者須共同面對的問題。

行動支付可大規模取代現金支付外，最主要是讓支付場景更多元化，包括街邊商店、民生規費繳納、 電子商務、計程車、快遞外送、到府服務等，讓消費者更大範圍享受支付與生活結合的便捷，是將用戶融入智慧城市生活的完美方式，尤其台灣作為世界聞名科技國家，行動支付議題未來絕對是台灣邁向數位國家、創新經濟重要關鍵之一。

行政院宣示2025年行動支付普及率要達90%，等於未來7年內要從目前不到40%提高達到90%，其中有不少障礙尚待克服，例如我國消費者偏愛現金及信用卡支付，台灣140多萬家中小企業、小型商店配合度意願低落，GDP占比達3成的地下經濟業者不願意被納管，及電子票證、Apple Pay、QRcode、信用卡等支付末端設備未統一且成本高昂等等，以上種種要單靠業者自行努力，難度真的不小。

以鄰近韓國為例，當初韓國政府在推動行動支付時採取高度重視及支持，對支持行動支付商戶提出可享受退稅2%優惠政策，餐飲，零售、飯店等行業商戶若不接受手機支付，將被作為重點稅務檢查，在政府主動大力推動下，韓國電子支付比率在2015年已高達77%，韓國在政府引領下創電子支付奇蹟經驗，也許值得我們借鏡。政府不要再隔岸觀火讓業者去火拼，反而要主動出擊提出策略引領業者往前行才是正道！