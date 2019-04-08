邊境問題搞不定 美國土安全部長請辭

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國正為邊境問題焦頭爛額之際，國土安全部（Department of Homeland Security）部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）7日宣布辭職，傳她是因川普政府未能提供有力支持，深感無力，決定掛冠求去。

《美聯社》報導，尼爾森上週五與川普赴美墨邊界，與當地官員參加圓桌會議。表面上她雖呼應川普對邊境情況之看法，卻不願進一步說明，而後即避開媒體。

先前雖已傳出國土安全部將有一番大規模人事異動，但尼爾森的請辭仍出乎外界意料。不同於先前幾位內閣成員，離職時引發不少爭議，尼爾森之辭呈平淡無奇，並未透露任何對總統之不滿。

然而，消息人士透露，尼爾森實已對美國邊境問題力不從心。中美非法移民持續大舉進逼，然而內閣卻非上下一條心，其他部門不願全力支持，川普幕僚又不停地指手畫腳，意圖干預國土安全部政策。據悉，尼爾森週日赴白宮與川普會面，坦言不知會否遭免職、抑或得主動請辭？顯然最後她走上了請辭一途。

懸缺將由海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）局長麥克利南（Kevin McAleenan）替補。