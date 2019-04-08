榮獲國際肯定　台土石流防災智慧新科技荷蘭獲獎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會水土保持局開發的「土石流智慧防災決策網絡」新科技，日前在荷蘭阿姆斯特丹獲頒「世界空間地理資訊傑出獎─地理資訊技術創新獎」的殊榮。

水土保持局長李鎮洋表示，這次獲頒國際「2019世界空間地理資訊傑出獎」實屬不易，顯示台灣在土石流防災科技上已受到國內外的肯定，未來在全球氣候條件日趨極端多變的情形下，水土保持與坡地防災領域都將面臨全新的衝擊與挑戰。

李鎮洋還說，水保局將持續以「創新」為根基，致力發展土石流防災智慧新科技，並結合硬體減災工程及軟體防災措施，建構土石流安全防護網，保護人民生命財產安全，期能達成坡地防減災的具體目標。

水土保持局說明，「土石流智慧防災決策網絡」設計理念主要以物聯網架構為基礎，藉由各式觀測站的觀測儀器透過網路傳輸，將觀測資訊即時連結至「土石流智慧防災決策網絡」後端多元資訊平台，使整體觀測資訊互相連結溝通，形成物聯網。

至於災害應變期間則是參考來自群眾外包(Crowdsourcing)數據為基礎的雨量及影像資料，各式資訊彙整後結合智慧決策網絡模型提供政府單位進行土石流警戒情資研判分析。

「土石流智慧防災決策網絡」特色為結合現地土石流觀測站即時資訊及土石流防災資訊APP等防災系統，災害應變期間除提供政府土石流警戒情資研判決策依據，同時提供民眾即時土石流災害警戒資訊，讓民眾遠離災害威脅。

由地理空間媒體與通信公司（Geospatial Media and Communications Pvt. Ltd）主辦「2019世界地理空間資訊論壇（Geospatial World Forum 2019）」已逾10年，今（2019）年4月2日至4日在荷蘭阿姆斯特丹召開，共有來自約72個國家、535個世界各國組織、1,121位各國代表參加及將近300位講者上台發表。同時，在該論壇中頒發地理空間資訊應用卓越、技術創新及政策執行等獎項。