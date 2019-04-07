蔡賴協調結果未明朗 民進黨10日中執會受關注

民進黨內總統初選協調時間12日截止，但「蔡賴會」至今未成局，民進黨10日將召開中執會，由5人協調小組向中執會報告；雖傳聞有人要提案暫停初選，但多位執委都說未收到提案。

總統蔡英文競選連任，但在民進黨內提名面臨前行政院長賴清德挑戰，民進黨啟動初選作業，協調時間到12日止，政見發表會13日到14日，民意調查時間15日到17日，中央執行委員會24日公告總統參選人提名名單。

協調截止日逼近，昨日有媒體報導指蔡總統向5人協調小組表示「我也沒有辦法照現在黨既定的遊戲規則和時程來進行黨內初選，我沒有辦法接受！」總統府則是否認相關報導，並指協調是初選制度的一環，總統的態度就是尊重協調小組安排，並全力配合協調小組的協調作業。

賴清德今天再表態「希望已公布的初選辦法不要改變，讓制度穩定、民主精神可以彰顯」，他並重申，對國家、人民的使命沒有改變，「我堅持走完初選程序的決定，也沒有改變」。

賴清德競選辦公室發言人林聖哲提到，10日中執會後到12日之間是「蔡賴會」適當的時機，完全尊重黨主席卓榮泰的安排。

民進黨10日將再次召開中執會，由總統初選5人協調小組向中執會提出報告。

民進黨內也盛傳，10日中執會有挺英人馬要提案停止初選，或延後提名；不過，多位執委、常委今天受訪時都說，並未收到任何連署的要求。

英系中常委陳明文今受訪指出，這些放話是有人故意在污名化支持蔡總統的人，沒有人說要停止初選，他也沒有要提什麼案。

正國會系統的中常委陳茂松受訪指出，現在並未收到任何提案連署，不過，如果有人提案，隨便更動初選時程對民進黨不好，外界會詬病。

陳茂松認為，民進黨是民主政黨，最好的情況當然是蔡賴兩人能夠協調好，這樣民進黨支持者也不會那麼憂慮，但如果協調不成，就照程序走；如果不用民主的方式，民進黨要怎麼跟外界講民主，「民進黨還是跟國民黨不同」。

也有不具名的中常委指出，蔡賴要怎麼處理，應該在5人小組手中解決，如果送到中執會，「就是扳手腕」，民進黨現在不能再撕裂了。