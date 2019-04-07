喻假消息有如恐怖主義　蔡英文：全力捍衛台灣民主

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）今（7）日是台灣民主運動人士鄭南榕（Nylon）逝世30週年，總統蔡英文上午出席鄭南榕追思紀念會時表示，假消息正對台灣的民主及自由帶來嚴峻的挑戰，她更比擬這場對抗外部假消息之戰，就如同歐洲面對恐怖主義的挑戰。

蔡總統自2016年上任後已連續三年在4月7日前往新北市金山的「鄭南榕自由之翼紀念墓園」參與鄭南榕追思紀念會。

提及近日出現疑似來自中國的資金，企圖收購台灣人經營的臉書粉絲專頁，或是招募「支持兩岸和平統一」的網紅，蔡總統致詞時表示，台灣言論自由的邊界正在被侵蝕，社會的信任紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由帶來嚴峻的挑戰，「對當前的台灣來說，來自外部的假訊息作戰，也正如歐洲面對恐怖主義的挑戰。」

蔡總統指出，利用台灣的言論自由，侵蝕台灣人民所擁有的自由，這種事情她無法接受，她相信台灣人民也不能接受，「我做總統會堅守立場，為民主奮鬥、戰到底。」

「我們必須要挺身而出，勇敢的捍衛自由」，蔡總統強調，全力捍衛台灣的民主，確保言論自由和轉型正義都可以持續走在正確的道路上，是這塊土地上不分世代、不分性別、不分族群的台灣人民都應該共同來打拚的事。

鄭南榕自80年代起為黨外雜誌撰文及創立黨外雜誌，主張言論自由、台灣民主化等，並推動台灣獨立運動。蔡總統提及，「讓言論自由成為台灣人共同的DNA，讓轉型正義落實在島嶼的每一個角落，這就是三十年後的今天，我們紀念Nylon最好的方式。」