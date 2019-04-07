「民進黨總統初選協調●不應該淪為搓圓仔湯」

台灣各黨派為了2020年總統候選人的產生過程，紛擾不休，每天都有橋段與進展，讓台灣各界眼花撩亂。

國民黨總統初選，有諸多大老及台面大將在眾人眼前晃蕩，包括黨主席吳敦義、立法院前院長王金平、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前總統馬英九、高雄市長韓國瑜、、、。亦有該黨的民意代表認為，民進黨因為提前通過初選辦法，導致騎虎難下，國民黨不能重蹈覆轍，呼籲黨中央應謹慎通過總統初選辦法。

民進黨總統初選，有現任總統蔡英文與前行政院長賴清德參與其中。現階段蔡英文是「傾全力配合初選協調」，賴清德是「堅持進行典範初選、君子之爭不攻擊」。民進黨之所以陷入初選程序進行的停滯狀態與爭執，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，是因為「居劣勢一方的集體焦慮」干擾所致，「而焦慮的根源正是民意支持度嚴重落後，且缺乏自信所致。」

我們在此先來說說「搓圓仔湯」的典故。「搓圓仔湯（so-înn-á-thng）」是第二次世界大戰結束後在台灣新出現的詞彙，它是由日語演變而來的，目前已是台灣政治界、商業界常用的術語，可以想像相同的詞語有「搓圓仔（挲圓仔）」、「搓湯圓」等，字面意思是手工製作圓仔（即湯圓）再放入水中煮成圓仔湯。「搓圓仔湯」的動詞意指搓掉（挲掉），暗諷指透過不合理的協商或利誘、威逼等手段，要求他人放棄權利。

台灣是目前華人世界中，最有民主自由與人權法治的一個國家，因此有明文規範「搓圓仔湯」不法行為的法律條文。

《總統副總統選舉罷免法》(2018年12月5日修正)有所謂的『搓圓仔湯條款』，其第八十四條規定：『對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新台幣二百萬元以上二千萬元以下罰金。』；或『候選人或具有候選人資格者，要求期約或收受賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定之競選活動者，亦同。』

《政府採購法》(2016年1月6日修正)有所謂的『搓圓仔湯條款』，其第八十七條規定：『意圖使廠商不為投標、違反其本意投標，或使得標廠商放棄得標、得標後轉包或分包，而施強暴、脅迫、藥劑或催眠術者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。』；或『意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標者，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。容許他人借用本人名義或證件參加投標者，亦同。』

畢竟公平正義才是永久的。我們期待民進黨甚至臺灣各黨派，依法行事，尊重公開的遊戲規則、進行公平競爭程序、而仲裁者應該秉持公正原則完成整個公告程序的進行。畢竟這麼複雜的人類社會裡，沒有人有資格認定自己是世界人類的中心、世界應該繞著自己轉；「十步之内，必有芳草」，各式能力的人到處都有，這些能人也都在不同時期付出貢獻與享受權力及益處，因此，再怎麼重要或有能力的個人，都應該懂得「審時度勢」，讓自己所該珍惜的生活環境能更加美好與永續。