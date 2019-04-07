中國全面下架張學友歌曲人間道 疑因暗喻六四

今年是六四天安門事件30週年，中國網民指出，張學友演唱的「倩女幽魂2」電影主題曲「人間道」，因為被視為暗喻六四，近日已遭蘋果音樂（Apple Music）中國區等主流音樂網站全面下架。

綜合中國網路訊息，有網民在微博發文指出，在蘋果音樂中國區，張學友1989年出版的專輯「夢中的你」，原本排在第6首的「人間道」已被移除；這首經典名曲在1995年出版的張學友精選輯「真愛」中也被消失。

截圖顯示，「人間道」在3月28日還存在，目前在蘋果音樂北美版、台灣版也都看得到，顯然近日不是因為版權問題被下架。

目前中國主流音樂網站也已全面下架「人間道」。今（7）日上午查詢顯示，原本只有蝦米音樂還可聽取，被中國網民熱傳後，現在已經消失，但網路仍可找到該曲的MV與非法音檔。

「人間道」由已故香港知名音樂人黃霑作詞作曲，創作於1989年六四事件發生後，被視為暗喻六四。歌詞內容包括「少年怒 天地鬼哭神號」、「大地舊日江山怎麼會變血海滔滔」、「故園路 怎麼竟是不歸路」。

這首歌被收為1990年上演的「倩女幽魂2 人間道」電影主題曲，這部敘述妖魔人神大戰的名片，當時在香港被也視為暗諷時政意味濃厚。

得知「人間道」被下架後，多名中國網民發文轉貼還可聽取的網址與「倩女幽魂2」表達不滿。

人間道 歌詞

自尋道 向前找 自由人間道

水和山 走了多少數不著

天不老 保我家鄉永遠的好

看盡儘是青山 青山處處雨箭風刀

故園路 怎麼是走不盡長路

道人道 道神道 自求人間道

妖與魔 都說自己好

風急雷暴 天地鬼哭神號

舊日江山 為什麼變成了 血海滔滔

故園路 怎麼是 不歸路

問人間 到底道在哪裡找

（圖／微博weibo.com）

微博大V「公元1874」今天凌晨上傳多張P圖感嘆「當個知識份子不容易」。

P圖顯示一位披頭散髮的古裝老人拿起一本書嘆道：「這都怪祖先無眼，叫我追求學問，誰知道寫遊記被人說我洩露國家機密；寫歷史說我借古諷今。好，那去註解兵法，又說我煽動造反。唉，寫神話好了吧，又說我導人迷信。最後唯有寫傳記囉，結果那個人被抓了，說是亂黨。」