「新」好聲音響徹南台灣 高雄歌唱賽揪新二代一起報名

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由高雄市教育局、社會教育館及中油大林廠合辦的「2019新住民歌唱比賽」將於4月27日下午1點半舉行，邀請新住民姐妹與新二代一同報名參加，最高獎金3000元，進場觀賞者，還可領取摸彩券乙張，比賽結束立即摸彩，獎品豐富，特獎為32吋液晶電視1台。

為促進族群融合及鼓勵新住民朋友參與多元休閒活動，特提供展現歌藝平台，以培養音樂美學素養，營造家庭和樂生活。

去年的「南向風華·台灣加油~新住民歌唱比賽」廣受好評，今年高雄市教育局結合母親節，再度辦理歌唱比賽，比賽分為「新住民組」與「新二代親子組」。

新住民組統一使用大會提供音圓伴唱系統的國、台語歌曲，預計招收36組，錄取前六名。第一名3000元禮券、第二名2000元禮券、第三名1000元禮券、第四名至第六名各500元禮券。

新二代親子組則演唱參賽者母國歌曲並自備伴唱帶，清唱亦可，預計招收15組，。

錄取前三名。第一名3000元禮券、第二名2000元禮券、第三名1000元禮券

親子組比賽歌唱時，「親」及「子」皆需唱歌，不能只有1人唱，預計招收5組。只要持有居留證的新住民及新二代即可報名，，即日起受理報名，4月16日截止，額滿提前截止。

凡報名參賽者均贈送200元禮券及餐盒，並可獲贈比賽現況DVD乙份。各組前三名另頒獎盃鼓勵。、