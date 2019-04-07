言論自由日　賴清德：歷史不該被遺忘　應積極聲援　捍衛人權

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今（7）日是言論自由日，投入民進黨總統初選的前閣揆賴清德表示，身為台灣的每一份子，都有責任和義務，共同守護民主的價值及確保主權獨立，維持我們在國際上的優勢。

賴清德上午在臉書發文表示，30年前的4月7日台灣發生一件大事，鄭南榕先生為了捍衛言論自由，拒絕接受執政者所羅織的叛亂罪名，在軍警企圖逮捕時自焚殉道。

這個震撼人心的事件，成為後續民主運動的一股重要力量，並為兩年後廢除刑法100條的運動，撒下了種子，Nylon的付出不容遺忘。

賴清德表示，擔任台南市長時，即宣布自 2013年起，每年的4月7日就是台南市的言論自由日，他也在成大南榕廣場命名事件後，於2014年訂定全國第一條「南榕大道」，將捍衛言論自由的精神發揚擴散。

而行政院也在2016年12月將4月7日頒訂為國定言論自由日，終於實現了他當年的期盼，不只是台南市，而是整個台灣，都能成為言論自由日的縣市，齊力傳承與深化台灣民主自由的價值。

他指出，每年的4月7日對他而言都是很沉重的一天，Nylon曾說：「接下來就是你們的事了」， Nylon當年提出「百分百言論自由」主張中，最重要的核心價值就是台灣必須是一個獨立自主的國家，國家沒獨立自主，言論自由就會像是鏡花水月，虛而不實、鬆動而無根。

台灣是一個保護人權、實現民主的國家，對於任何企圖破壞和平、矮化主權的方式，本不應有任何妥協。身為台灣的每一份子，都有責任和義務，共同守護民主的價值及確保主權獨立，維持我們在國際上的優勢。

最後他提到，歷史不該被遺忘，但也不是製造仇恨對立的火苗，和解必須從理解和包容開始，才能團結和共生。

我們也看到，世界上仍有許多角落，發生散播仇恨和壓迫人權的事件，尤其中國習近平加強鎮壓新疆維吾爾族穆斯林等等行徑，我們更應該站在價值正確的一方，積極聲援，捍衛人權。