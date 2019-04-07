大甲媽祖9天8夜南下遶境　今晚10時起駕

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台中市大甲媽祖9天8夜南下遶境進香活動今（7）日晚間展開，預計吸引10萬多名信眾跟隨，明年適逢總統大選，多位問鼎2020總統大位的政治大咖也將到場參與，讓今年的進香活動增添政治味。

台中市大甲區的鎮瀾宮媽祖南下遶境進香活動是每年重要祭典之一，遶境進香日子不都是在當年元宵節擲筊決定出發日期與時辰，2月19日經鎮瀾宮董事長顏清標擲筊後，決定7日晚上10時起駕，16日回鑾安座大甲鎮瀾宮。

中央社報導，遶境活動將依傳統舉行獻敬禮儀，分別有筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕與安座等主要典禮，都須按既定程序、地點及時間進行，預計將有10萬多名信徒跟隨徒步往返。

明年適逢總統與立委大選，許多政治大咖，包括總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平、前行政院長賴清德、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義等人，中午起將陸續到場參拜。

台中市警察局大甲分局並針對大甲鎮瀾宮周邊進行交通管制，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，今天下午3時至翌日凌晨2時全面管制汽、機車進入，建議民眾可以搭火車到大甲站後步行前往，或是搭乘大眾運輸工具前往。

大甲鎮瀾宮今年遶境進香行程，晚上10時起駕後，將依序駐駕彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮，11日在奉天宮舉行祝壽典禮，之後回鑾福興宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮，16日回鑾安座大甲鎮瀾宮。