施壓馬杜洛下台 瓜伊多宣告展開決定性一擊

委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）今天採取行動，履行向總統馬杜洛進一步施加「決定性」壓力的承諾，以迫使這位四面楚歌的左派總統下台。

瓜伊多在首都卡拉卡斯對參與反政府示威的大批群眾發表演說，宣告展開罷黜馬杜洛（Nicolas Maduro）的「自由行動」（Operation Liberty）計畫。瓜伊多自行宣布就任委內瑞拉臨時總統，獲得大約50國支持。

瓜伊多在皮卡車後方開放式貨箱對支持者說：「人人都走上街頭，讓我們展開最終階段，終結篡位者的政權！」

他呼籲全國人民10日上街集會，並敦促支持者加倍努力，保持街頭示威的壓力。

瓜伊多說，「我國史上最大程度加強施壓」已經展開。

與此同時，委內瑞拉大規模停電，多數地區供水和通訊服務受到影響，使委國日益加劇的政治危機進一步惡化。

馬杜洛將導致數百萬人無電可用的大停電歸咎於美國支持的破壞活動，反對派則將此歸咎於基礎建設缺乏投資維護。

委國斷電限水數週後，數以萬計民眾今天上街支持瓜伊多，反對總統馬杜洛，批他破壞委國經濟。

原已飽受惡性通膨和糧食及藥品不足所苦的委內瑞拉人說，危機已在過去一個月進一步惡化。

美國選在此時對馬杜洛政府實施更嚴苛的經濟制裁，美國一名高階官員警告，委國軍方務必保障民眾和平示威的權利。

反政府示威活動今天在委內瑞拉遍地開花，吸引數千群眾到場力挺瓜伊多。

53歲的抗議人士魯達（Claudia Rueda）說：「我們必須除掉這個篡位者，不能想著別的事情。」

他們在示威期間一度反覆高喊：「水沒了，電沒了，現在只剩馬杜洛還賴著不走。」

親馬杜洛的反示威陣營則在卡拉卡斯集會，大批支持者身穿紅衣，聚集在委國總統府觀花宮（Miraflores Palace）。

馬杜洛推文說：「一起永久動員起來吧，讓我們繼續維護國家和平與獨立，別再讓人干預！」