伊波拉病毒失控　剛果死亡人數逾700人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據剛果民主共和國衛生部的統計，過去3週該國已有約100人死於伊波拉病毒，這波疫情已奪走逾700條人命。

為防範疫情擴散，當地已執行首次大規模疫苗接種，已有超過9萬5千位民眾接種來自德國默克（Merck）藥廠的抗伊波拉病毒rVSV-Zebov疫苗。衛生部表示，疫苗接種可拯救數千人性命。

在疫情擴散至鄰近的伊圖里（Ituri）之前，去年8月剛果宣布，東北部的北基伍省（North Kivu）爆發40年來第10波的伊波拉疫情。這波疫情是歷年來第二嚴重，僅次於2014年西非爆發的疫情，當時造成幾內亞、賴比瑞亞與獅子山共超過1萬人死亡。

剛果衛生部週四（4日）表示：這波疫情爆發以來，共有1171個病例，其中確診病例為1051例、疑似病例共66例，總計702人死亡，包含確診病例636人和疑似病例66人。衛生部指出，另有295個疑似病例正在檢驗。

世界衛生組織（WHO）警告，伊波拉擴散至全國性和區域性疫情的風險仍高，可能還需要6個月才能有效控制疫情。

伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，致死率極高，由於剛果內戰不斷，武裝份子常騷擾、攻擊提供醫療救助的人道救援組織，加上當地社區也抗拒衛生人員進駐與治療，導致疫情一發不可收拾。

根據一份最新調查報告，位於剛果中部貝尼市（Beni）和布滕博市(Butembo)的居民中，只有三分之一的人相信人道救援組織可以幫助他們，但是超過四分之一的人認為根本沒有伊波拉病毒的存在。