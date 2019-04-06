華泰王子大飯店九華樓 片皮鴨 買一吃送二吃

「華泰片皮鴨」是華泰王子大飯店九華樓的鎮店傳奇料理，嚴選北京種宜蘭肥鴨、以傳統粵式烤鴨純正手路，融合在地料理風味，獨家搭配全麥餅皮及甜薑佐餐，外酥內嫩的口感，是台北指標性的烤鴨滋味。為回饋長期以來喜愛華泰片皮鴨的饕客，即日起至2019年12月31日，週一至週四於九華樓消費華泰片皮鴨(NT$1,980+10%)，並在九華樓 Facebook 粉絲專頁按讚、公開分享活動文章，並留言標記兩名朋友，即可免費再享用二種吃法（共價值NT$600，服務費另計），一鴨三吃等同於77折的超值優惠，多樣化料理方式如生菜鴨鬆、醬爆鴨骨、芥菜煮湯、雪菜湯米粉等任您挑選，是全家大小、親朋好友聚餐的最佳首選！

華泰片皮鴨美味的要訣，在於嚴謹繁複的前置料理流程。首先將香料如：薑蔥、八角、糖以及香料鹽抹入鴨肚，縫好後汆燙使鴨皮緊實鼓起，以麥芽糖、紅醋將表皮上色，晾起吹乾約一晚，再以明爐烘烤約40~50分鐘。出爐前，緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮。過程中燒臘師傅必須隨時在旁監督，確保片皮鴨外層顏色紅潤有光澤，鴨肉口感外酥內嫩皮脆有嚼勁！

華泰片皮鴨共計八種推薦吃法，其中必吃的「片皮鴨」是由經驗老到的師傅在桌邊以俐落刀法片下油亮鴨皮，再以全麥製成的麵餅包覆，入口不僅充滿小麥香氣，更與酥脆鴨皮相輔相成，內裡的甜薑片是主廚獨家配菜，酸甜風味適度中和口中油脂，吃來更為清爽，甜醬及蔥段則讓口感更添層次；首重熱炒功夫的「生菜鴨鬆」，以馬蹄、鴨肉大火快炒，與生菜相襯出脆爽口感！風味絕佳的「雪菜湯米粉」，以大火將鴨骨精華熬出，乳白湯頭香氣馥郁而不死鹹，搭配廣東傳統食材雪菜熬煮，待米粉吸飽湯汁後伴隨些許韭菜入口，帶有陣陣清香。另外，喜愛充滿熱炒風味的饕客也可選擇鴨肉炒飯或醬爆鴨骨，充滿鑊氣的鴨骨鹹香夠味，更是許多饕客的心頭最愛！各式不同風味的烤鴨料理，道道別具特色，各個皆為粵東香江酒樓大宴菜式，令人讚不絕口！