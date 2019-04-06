空難影響大 波音暫緩737 Max生產線

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國波音公司生產的737 MAX系列客機半年內發生兩起重大空難，波音公司昨(5)日宣布，從四月中開始，每月生產的波音737系列班機，將會從52架調降到42架。

波音公司執行長米倫伯格(Dennis Muilenburg)的聲明指出，根據前兩次印尼獅航和衣索比亞航空失事的經驗，公司已經知道失事會發生是因為一連串的問題，錯誤的觸發了737系列班機的操控特性增益系統(MCAS)所致，波音公司絕對會負起責任消滅問題來源外，也絕對知道接下來該如何做出最恰當的處置。

現階段，波音在更新MCAS的系統軟體上已經有穩定的進展，也會加強737 Max系列駕駛機師的訓練，米倫伯格說，正是因為這些調整正在進行當中，公司決定暫時降低生產和交貨的速度，以將額外的資源分配到系統的修正上，希望可以盡快讓737系列班機重新回到正軌上。

波音公司也承諾，聘僱狀況將不會變化，公司也會成立新的委員會，來監督針對飛機設計與開發的政治制定與程序。

然而，空難的受害者對於波音的處理方式仍無法接受，一些人質疑為什麼波音並沒有及早宣布停飛，而是等到超過300條人命消逝後才出來道歉，墜機衣索比亞航空機長的父親Tessema博士告訴BBC，道歉的誠意不夠，且也來得太慢。

Tessema博士控訴，波音在印尼獅航的墜機後，就應該立刻宣布所有737系列班機停飛以進行調查，但是面對空中巴士的競爭，波音公司仍願意繼續賭，只要賭贏了他們就可以賣出更多飛機，人命在利益和競爭前面，對他們竟是如此的不值錢。

另外一名衣索比亞空難的遺族，則在4日向芝加哥的法院，提起了對波音公司的訴訟。