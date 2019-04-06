消失的「歐盟」 英國新護照無歐盟字樣

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）雖然歐盟願意再給英國更長的「猶豫期」，英國現階段因為無法與歐盟就北愛爾蘭邊界問題達成共識，似乎也一時之間也無法脫歐，然而，最新發行的英國護照，卻已經悄悄地把「歐盟」的字樣拿下，換句話說，現在換發新護照的英國公民，就會拿到「不是歐盟」的英國護照。

推出新護照的時間是今(2019)年的3月30日，這一天如果按照原本的計畫來看，應該是英國正式脫歐後的一天，所以換發新的護照倒也不是很意外的事，只是如今，英國還沒有成功脫離歐盟，國民們雖拿著沒有寫著歐盟字樣的護照，同時卻擁有著歐盟公民的身份，令英國人民感到十分困惑。

一名在昨(5)日換發護照的英國公民蘇珊指出，她一直以為在正式脫離歐盟前，就算表定要在此時脫歐，因為他們仍是歐盟成員，當然也可以保有印著歐盟字樣的護照，不過看來不是這樣。

事實上，變更護照的設計一直是脫歐一派人認為的重要措施，曾經的英國獨立黨(UKIP)領導人法拉吉(Nigel Farage)更是聲稱，2017年英國決定將護照改回深藍色的封面，等同於脫歐一派的「聖誕禮物」。

英國內政部的發言人解釋，為了有效處理掉庫存，並證明政府沒有浪費納稅人的錢，上面寫有「歐盟」字樣的護照仍會持續發放一段時間，那些拿到沒有歐盟字樣的人民也不需要擔心，儘管英國現在仍屬於歐盟國，沒有歐盟字樣的護照並不會影響國民出國旅遊。

為了達成「階段性脫歐」的目標，護照的換發其實也分成了數個步驟，前兩個階段中，無論是有歐盟字樣還是沒有歐盟字樣的護照，都仍是象徵歐盟的「勃根地紅」，假如英國順利在三月脫歐，在今年底新的護照就會是脫歐派希望的深藍色，只是現階段脫歐的日程仍然不明，會不會出現深藍的護照，似乎也不確定。