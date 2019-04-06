赴中服公職遭內政部開罰　中方竟出資打法律戰

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）內政部上週對擔任中國社區主任助理的兩名國人各罰十萬元，不過，此時傳出廈門市政府將組法律團隊，協助被罰的國人與台灣政府打訴願與行政訴訟。民團直呼「太荒謬」，呼籲國安團隊應正視民主防衛機制。

《自由時報》報導，內政部認定，社區主任助理類似我村里幹事，屬中國政府職務，任職者已違反「兩岸條例」中禁止在中國黨政軍任職規定。據了解，在認定違法後，已陸續約有十人離職，內政部上週祭出鐵腕先罰兩人。

但現在有媒體報導，廈門初步決定成立律師團隊，提供台籍社區主任助理法律諮詢，法律訴訟費用會以民間樂捐或資助的名義，減少政府色彩，「廈門市政府雖會從中協助，但會以民間作為第一線」。

台灣永社理事長黃帝穎表示，獨裁中國很懂得利用民主國家的遊戲規則來操弄、顛覆民主價值，澳洲有「反外國政府干擾法」、美國也有「外國代理人登記法」，建立民主防衛機制，但兩岸條例仍有必要修法管控，未來類似事件恐會越來越多，「這不只是單純的法律戰，還涉及國安問題。」

報導指出，經濟民主聯合召集人賴中強強調，在中國服公職，跟台灣公民身分間本來就存有嚴重的忠誠義務衝突，這樣的行為本來就應該被禁止，並呼籲台灣律師不要接受廈門委託，廈門市政府的利益與台灣當事人的利益不同，將來案情的進行是要向廈門市政府報告，還是當事人報告？是否進行行政和解是要聽誰的？

內政部次長陳宗彥表示，台灣是民主法治的國家，被懲處的國人依法可申請行政救濟，不過，被罰的兩人都尚未提出。他呼籲國人認清違規狀態，自動離職。陸委會則強調，中國刻意操作，規避我方法令，不當拉攏，甚至刻意引誘我國人民觸法受罰，應予譴責。