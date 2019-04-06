勇警奮不顧身擋下自強號　救了臥軌男和600名乘客

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市陳姓男子昨(5)日中午在烏日區一處鐵路平交道臥軌打算輕生，警方獲報趕到現場時，平交道柵欄已放下，員警除按下緊急按鈕，並朝火車方向狂奔示警，所幸自強號及時停下，解除危機。

台中市政府警察局烏日分局三和派出所長林柏豪今(6)日受訪表示，37歲員警姜宏杰5日中午11時多，在烏日區成功嶺附近進行清明掃墓交通勤務時，突然接獲民眾告知，在成功西路的平交道附近有人臥軌，前往查看後，果然發現68歲陳男臥在鐵軌上。

綜合聯合與中央社報導，當時平交道欄杆已放下，姜宏杰立即快速按下平交道緊急按鈕，請其他人勸離臥軌男。自己則是沿鐵軌往新烏日站方向狂奔，向行駛中的火車拚命吹警笛、狂揮指揮棒，示意停車。

當時自強號列車快速通過新烏日站，往彰化方向行駛，時速超過一百公里，車上約600名乘客；估計從司機員接獲平交道緊急按鈕訊息，減速到完全停止，約需700公尺。所幸火車司機員啟動緊急煞車，及時停下，否則不但陳男遭火車輾斃，恐怕也會對火車上乘客的安全造成危害。

陳男向警方表示，因剛掃完墓，思念死去的父親，一時情緒不穩，才有臥軌自殺的念頭，陳男被帶回派出所，經過員警耐心溝通，才打消輕生念頭，並通報鐵路警察局台中分局帶回偵辦。

員警姜宏杰回想當時狀況，仍心有餘悸地說，想到火車上的乘客安危，以及臥軌男子命懸一線，便義無反顧的往火車方向跑去，平常跑步測驗都沒跑這麼快，也許是腎上腺素爆發，幸好能將火車即時攔下。

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