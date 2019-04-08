5方法培養逆境智能　彈性面對職場高壓環境

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）壓力如兩面刃，一面如洪水猛獸般謀殺你的生活品質，另一方面又淬鍊你成為寶石。

然而，面對壓力時自身情緒若能更有彈性，學習在失敗與成功中切換心情，可為你的工作表現帶來正向地幫助。

研究發現，有彈性的人在面對困難時，其解決問題、溝通的能力，以及情商和情緒調節方面表現出色，兩相比較之下個性也較樂觀且充滿希望。不過，透過訓練以及刻意地培養，我們也可以提高在危機中處變不驚的能力。

因此，《QUARTZ》整理出5點如何提升情緒彈性的方法：

1. 改變你對「壓力」的看法

我們無法預知未來，更不可能拒絕挫折的到來，但我們可以改變自身眼光。與其視壓力為失敗、威脅的警鐘，不如將它歸納為人生中的挑戰，或思考其中值得學習的一課。

2. 情緒管理

富有彈性的人面對壓力第一時間會先去探究、理解自身情緒，並用適當的方式處理挫折、憤怒以及悲傷。

因為，清楚地了解情緒背後的原因，可以幫助你更清晰地思考下一步該做些什麼，避免毫無建設性地發牢騷或逃避。

3. 勇往直前

面對壓力時，富有彈性的人即便是在看不到未來的情況下，也不會故步自封反而採取行動。

不過，此時你要專注在自己是如何地「進步」，而非我做得「多完美」。你可以紀錄這一路上的小成就並慶祝，以增加自身信心走過現階段的不如意。

4. 照顧自己

在逆境時，要照顧好自己的身心靈。當身體獲得了充足的休息及營養，心靈得到了妥善的照顧，你才能夠穩穩地迎接前面的挑戰。

5. 與他人建立良好關係

可依賴的人際關係不僅與健康的心理狀態息息相關，也會帶來較高的動力以及幫助你更平靜地面對壓力。因此，在日常生活中積極地與他人建立關係就顯得十分重要。

無論在職場上勝任何種角色，逆境與壓力是無從避免的。然而，透過上述的策略不僅可以提升抗壓力，也帶你脫離一蹶不振的窘境並以最快的速度回到生活的正軌。