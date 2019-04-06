四六事件70週年 民進黨聲援維吾爾族

民進黨今天發文「聲援維吾爾 守護台灣」；民進黨秘書長羅文嘉也說，「自由就像空氣，平時不易感覺存在。一旦失去，就再也回不來。聲援在中國統治下集中營的維吾爾人。」

民進黨今天透過臉書發文指出，今天是「四六事件」70週年，明天是鄭南榕殉道30週年紀念日，也是「言論自由日」。透過反思歷史，台灣社會有機會重新檢視，珍視的人權、自由與民主價值，是如此得來不易，建立在前人的犧牲奉獻上。

民進黨說，「前人的精神在在提醒我們，基於普世價值，當我們看見人權受侵害時，不應保持沉默。」現在，亞洲最大規模侵害人權與打壓少數民族的行為，正在中國新疆上演。

民進黨指出，維吾爾族受到中國共產黨政府迫害，已經引起「聯合國人權理事會」和美國、歐盟、土耳其等國嚴正關切。共產黨當局以「再教育營」為名，興建大量集中營，未經審判大量關押維族人士。除了集中營，還透過「結對認親」計畫，派駐大量漢人公務員到維族家庭短期寄宿，進行監視。

民進黨說，在共產黨打壓之下，維吾爾族的人身自由、宗教信仰以及文化認同，已經全面受到侵害。台灣人經過數十年的努力爭取，深知民主、自由與人權價值的可貴。當中國嚴重違反普世人權價值，更凸顯其「一國兩制」主張的空洞與荒謬。與此同時，台灣各界應該不分政治立場，共同聲援維吾爾族。

四六事件是指1949年4月6日凌晨發生的一起軍警進入台灣省立師範學院（今台灣師範大學）與台灣大學2校校園，逮補學生的行動。