提款機深夜被竊　中信銀、統一超商合作模式恐生變

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 全台零售據點最多的統一超商，3月間宣布400家門市不再24小時營業。不料日前桃園發生誇張的提款機遭竊案，傳出全台ATM裝機數最多的中信銀，跟統一超商的合作模式可能因此生變。中信銀ATM裝機數想突破6千台大關，恐已無望。

3月30日，竊盜集團看準桃園市新屋區某家統一超商半夜未營業，趁打烊時間將整台提款機硬生生拖出超商，掏空現鈔後丟棄機殼至新竹一條溪中。

綜合自由與蘋果報導，中信銀指出，竊案發生後已緊急與超商討論如何復機，也將評估ATM設置地點及確保防護措施等，狀況無虞才會建置，這也是他們頭一次遇到ATM整台被拆的情況。

金管會統計，中信銀截至1月底的全台ATM裝機數高達5836台，市佔率約2成，第2高的國泰世華銀裝機數則為4015台。據了解中信銀約有5100台ATM設在統一超商中，這也是中信銀ATM裝機數領先其他金融機構的主因。

若以一台ATM成本約80萬元，加上人力維修和運鈔、護鈔成本，每日ATM交易筆數至少要300筆才能打平，如今超商轉型不再24小時營業，在租金不變、保全鬆散的狀況下，中信銀ATM機台建置態度也隨之生變。

業界猜測，中信銀料將全面評估檢視與統一超商的合作模式，新屋超商ATM竊案後續如何處理，也將成為參考指標。

桃園市新屋區，一家每日營業時間為清晨6時至24時的超商，3月30日凌晨打烊期間遭竊嫌闖入，落地玻璃遭破壞，竊賊更以鐵鏈將超商內的提款機整台拖走(上圖)。提款機後來在新竹後湖福星溪被發現時(下圖)，主機螢幕已遭拆卸拔除， 僅剩機殼，內部空無一物。 中央社​